La preghiera di Francesco sulla tomba di Celestino (e altre voci di dimissioni)

Un gesto che rimarrà nella storia, mai nessun Papa aveva aperto la porta santa della Basilica di Santa Maria di Collemaggio dove riposa Celestino V, il Pontefice che nel 1294 rinunciò al pontificato. Pietro da Morrone, questo il suo nome, prima di compiere il passo indietro, decise di concedere l'indulgenza plenaria perpetua a chi avesse attraversato quella porta, in ricordo della sua incoronazione al soglio pontificio proprio all'interno della basilica aquilana. Un rito che continua da 728 anni, sempre negli ultimi giorni di agosto, e che ieri è stato compiuto anche da Papa Francesco.

Seduto in carrozzina, Bergoglio, davanti a quel portone sbarrato, ha seguito le litanie dei santi e, dopo aver compiuto l'antico rituale, è entrato in basilica per pregare davanti alle spoglie di Celestino V, sotto gli occhi di milioni di fedeli, alcuni convinti (e qualcuno a dire il vero anche malignamente speranzoso) che quel momento potesse essere un preludio alle dimissioni. Un gesto che per molti ha richiamato alla memoria la preghiera di Benedetto XVI davanti alle spoglie di Pietro da Morrone, compiuta nell'aprile del 2009, qualche settimana dopo il terremoto che distrusse la città. Ratzinger, che aveva raggiunto il capoluogo abruzzese per manifestare vicinanza alla popolazione ferita, in quell'occasione depose sulla teca un suo vecchio pallio, ancora oggi conservato all'interno dell'urna. Un gesto visto da molti come un segno profetico delle dimissioni, annunciate poi nel febbraio 2013 ma su cui Benedetto aveva già iniziato a riflettere nell'aprile dell'anno prima. Anche per Francesco, soprattutto i giornali d'oltreoceano, avevano ipotizzato quindi che la visita a L'Aquila potesse anticipare qualche decisione clamorosa: le dimissioni, insomma, sulla scia di Benedetto, incontrato al monastero Mater Ecclesiae insieme ai venti nuovi cardinali, alla vigilia della trasferta aquilana. Bergoglio ha bollato questa ipotesi come semplice «coincidenza», assicurando, in più occasioni durante alcune interviste, che l'idea di lasciare il pontificato non gli è mai balenata per la testa. Potrebbe accadere in futuro, ha spiegato, «se le mie condizioni di salute rendessero impossibile andare avanti». Non è un caso che nel corso dell'omelia a L'Aquila, Francesco abbia ribaltato completamente l'immagine che si è sempre avuta di Pietro da Morrone: «Erroneamente - ha detto il Papa - ricordiamo la figura di Celestino V come colui che fece il gran rifiuto, secondo l'espressione di Dante nella Divina Commedia; ma Celestino V non è stato l'uomo del no, è stato l'uomo del sì». Infatti, ha continuato Francesco, «non esiste altro modo di realizzare la volontà di Dio che assumendo la forza degli umili, non ce n'è un altro. Proprio perché sono tali, gli umili appaiono agli occhi degli uomini deboli e perdenti, ma in realtà sono i veri vincitori, perché sono gli unici che confidano completamente nel Signore e conoscono la sua volontà».

Vincitori proprio come Benedetto XVI, «il Papa umile», così come lo ha più volte ribattezzato Bergoglio, ricordando quella scelta rivoluzionaria che ha cambiato la storia della Chiesa. Una «correzione» a Dante che sembra anche allontanare ogni legame tra la visita a L'Aquila del Pontefice e il tema delle dimissioni papali: come confermato anche da numerosi cardinali a lui vicini e presenti in questi giorni a Roma, la rinuncia non è, infatti, nei pensieri del Papa, deciso invece a entrare adesso in una nuova fase del pontificato.