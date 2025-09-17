Kirk, il procuratore: "Pena di morte"

Donald Trump se lo era augurato e il procuratore dello Utah Jeff Gray lo accontenta e annuncia in conferenza stampa che chiederà la pena di morte per Tyler Robinson, il presunto killer di Charlie Kirk. L'Fbi intanto sta interrogando tutti i partecipanti a una chat online sulla piattaforma Discord proprio con Robinson. Lo ha spiegato il direttore dell'agenzia, Kash Patel, nel corso di un'audizione davanti alla commissione Giustizia del Senato. Secondo alcune fonti, Robinson avrebbe confessato l'omicidio nella chat. L'Fbi "indagherà su chiunque sia coinvolto in quella chat di Discord" ha detto Patel, riferendo che includeva "molte più" di 20 persone. "Li stiamo rintracciando tutti" ha aggiunto. Proprio in quel gruppo il killer ha confessato: "Hey ragazzi, ho delle cattive notizie per voi. Sono stato io ieri. Mi dispiace per tutto questo". Il messaggio è stato inviato giovedì sera, due ore prima che le autorità annunciassero l'arresto. Un membro della chat ha condiviso un'immagine della conversazione con il Post e ha confermato che proveniva dall'account di Robinson.

Intanto nel corso della chiacchierata con il nuovo ambasciatore Usa presso la Santa Sede Brian Burch, il Papa ha confermato che prega per Kirk e famiglia e si è detto preoccupato "per la violenza politica e ha parlato della necessità di astenersi dalla retorica e dalle strumentalizzazioni che portano alla polarizzazione e non al dialogo" ha riferito ai giornalisti il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.