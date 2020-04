Pregliasco frena: "Riaperture anticipate? Rischio di nuovi focolai"

Freno schiacciato e anche freno a mano tirato. È un Fabrizio Pregliasco in versione "piedi di piombo" quello che interviene su Radio Capital, ospite della trasmissione Circo Massimo, per parlare dell'emergenza sanitaria causata dalla pandemia di coronavirus e della (ri)apertura del Paese fissata in data lunedì 4 maggio e delle intenzioni di alcune regioni – Veneto di Luca Zaia su tutte – di anticipare la fine del lockdown.

Ecco, è proprio su questo tema che il virologo nutre più di un semplice dubbio. E discutendo via etere dà la propria secca opinione: "Anticipare le aperture significa aprire i rubinetti di contatti, con possibilità di incontri e quindi di rischio di contagio. Sono ancora un po' pessimista sulla riapertura, tenendo anche conto dei due ponti del 25 aprile e 1 maggio. Dopo credo si arriverà a un livello di accettabilità del rischio tale per cui si possa ripartire. Sicuramente le attività strategiche, bar, ristoranti, dobbiamo mandarli molto avanti. Solo così riusciremo a ripartire…" .

Il direttore sanitario dell'Istituto Galeazzi di Milano, dunque, pone l'accento sulla situazione ancora critica nelle due regioni del Nord-Ovest dello Stivale, ovvero la Lombardia e il Piemonte: "Sono ancora molto impegnate nell'emergenza Covid-19. La situazione dovrebbe migliorare nei prossimi giorni, ma più insistiamo più la Fase 2 potrà partire con maggiore serenità" . E a tal proposito, l'esperto aggiunge: "Bisogna valutare giorno per giorno l'andamento epidemiologico della pandemia. Le cose stanno migliorando, le terapie intensive si stanno leggermente svuotando, ma ancora ci sono almeno tremila casi al giorno. Rispetto a prima, dove non riuscivamo a intercettare tutti i casi, con una sottovalutazione di almeno dieci volte tanto rispetto al reale, ora siamo più capaci di individuare i casi" .

Il timore di Pregliasco è la nascita di nuovi focolai, specialmente in quelle regioni del Belpaese dove il coronavirus sembra non aver fortunatamente attecchito: "La possibilità è che, aumentando gli spostamenti, possano nascere nuovi focolai. Credo che il concetto di regionalizzazione ci sia in un'ottica di individuazione di zone a rischio. Bisogna fare monitoraggio continuo: tutti i cittadini devono avere ancora l'attenzione e la percezione del rischio come approccio alla convivenza civile. Il distanziamento dovrà essere un'abitudine anche nei prossimi mesi" .