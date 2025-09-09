E Bibi avvisa: "Via da Gaza City"

"Abbiamo abbattuto 50 torri terroristiche in due giorni, e questo è solo l'inizio della potente operazione di terra per prendere il controllo di Gaza City. Agli abitanti di Gaza City dico: siete stati avvertiti, andatevene subito". Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, si rivolge direttamente agli abitanti della più popolata città della Striscia in un'altra giornata di sangue nell'enclave palestinese, che conta almeno altri 40 morti negli attacchi israeliani dall'alba e la distruzione di un altro grattacielo a Gaza City, che secondo l'Idf è stato utilizzato da Hamas per colpire le forze israeliane durante tutta la guerra e dove agenti di Hamas avevano installato nell'edificio postazioni di osservazione e apparecchiature di sorveglianza, insieme a ordigni esplosivi. Mentre il conflitto prosegue sanguinoso nella Striscia e Israele conferma di aver accettato la proposta di cessate il fuoco americana per il rilascio degli ostaggi, fonti di Hamas al quotidiano panarabo Al-Sharq Al-Awsat hanno definito invece "irrealizzabile" la consegna di tutti gli ostaggi in un solo giorno e le altre proposte per la fine del conflitto.

Sono "piene di insidie e mine che devono essere disinnescate, affinché includano condizioni eque in grado di soddisfare le richieste di tutte le parti, con particolare attenzione alla fine del conflitto, priorità assoluta per Hamas e le fazioni palestinesi", hanno detto rappresentanti del gruppo, secondo cui le stesse fonti hanno confermato "l'apertura del movimento a valutare le proposte ricevute, evitando posizioni rigide che potrebbero complicare ulteriormente il quadro negoziale".