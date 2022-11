A distanza di poco più di un mese dalle elezioni politiche del 25 settembre, il premier Giorgia Meloni, il suo partito e più in generale tutto il centrodestra godono della piena fiducia di gran parte degli elettori italiani. Fratelli d’Italia, secondo l'ultimo sondaggio di Euromedia Research pubblicato dal quotidiano La Stampa, raccoglie il 28,7% dei voti, un lusinghiero +2,7% rispetto all’ultima tornata elettorale, mentre il neo presidente del consiglio fa segnare personalmente un consenso pari al 40,6%, alzando l’asticella dello 0,9% in soli dieci giorni.

Il boom della Meloni

Ai cittadini italiani Meloni piace e l’effetto positivo trascina anche Fratelli d’Italia. Va bene anche la coalizione di centrodestra che sostiene il premier. Tenendo conto che il dato degli astenuti è sempre alto (il 34%), i partiti di governo, tutti insieme, raggiungono il 45,2% delle preferenze (28,7% Fratelli d’Italia, 9% Lega, 6,5% Forza Italia e 1% Noi moderati). Un risultato che premia nuovamente la coalizione, in aumento di quasi due punti, e che dà ampio margine di manovra al presidente del consiglio. Meloni dovrà accelerare su una serie di provvedimenti attesi da tempo dagli italiani e avere il vento in poppa è di grande aiuto. La crescita del centrodestra è confermata anche dalla Supermedia YouTrend/Agi, che evidenzia come il partito del premier, con il 28,7%, guadagna 1,5 punti rispetto a due settimane fa. La Lega è data all'8,4% e Forza Italia al 6,8%.

I provvedimenti identitari

Sul futuro del governo Meloni il 26,9% dei cittadini è ottimista: la prima donna italiana premier, secondo loro, durerà per l’intera legislatura. È evidente che tra coloro che esprimono fiducia ci sono in prevalenza elettori del centrodestra. Come evidenzia il quotidiano La Stampa, il presidente del consiglio Meloni è consapevole del percorso pieno di ostacoli che ha davanti a sé e per questo motivo di primi provvedimenti dell’esecutivo tendono a marcare un’identità precisa del nuovo governo, soprattutto per quanto riguarda l’emergenza economica e la crisi energetica che ha fatto lievitare il prezzo delle bollette di luce e gas.

Il tracollo del Pd

Sull’altro fronte, quello della minoranza, il quadro descritto da Euromedia Research è molto frastagliato. La prima forza politica di opposizione è il Movimento 5 Stelle che, con il 17% dei voti, supera il Partito democratico, fermo al 16,5%. Gli altri consensi se li dividono le tante galassie sparse del centrosinistra. Il Pd, quindi, sembra essere in caduta libera dopo la sconfitta elettorale alle ultime elezioni. In attesa di conoscere il futuro segretario, il partito ha perso abche la leadership dei consensi tra le diverse compagini dell'opposizione. Anche per Supermedia YouTrend/Agi c'è un calo del centrosinistra anche se in questo caso il Pd, con il 17,4%, è dato in leggero vantaggio sul Movimento 5 Stelle fermo al 16,6%.

Note dei sondaggi:

