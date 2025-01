La premier sceglie Fabrizio Curcio

Ascolta ora 00:00 00:00

La presidente del Consiglio ha designato l'ingegnere Fabrizio Curcio (nella foto) quale nuovo Commissario straordinario per la ricostruzione per i territori colpiti da alluvione, e cioè Emilia Romagna, Toscana e Marche. La premier Giorgia Meloni ha optato per questa scelta anche dopo aver sentito il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci. L'ingegner Curcio prende così il posto del generale Francesco Paolo Figliuolo, che nel frattempo è stato nominato (sempre dalla presidente del Consiglio) vicedirettore dell'Aise e ha dovuto lasciare gli incarichi ricoperti in precedenza. La scelta di Curcio, già capo del Dipartimento alla Protezione civile, è stata salutata con favore da entrambe le parti politiche. «La sua esperienza e la sua profonda conoscenza delle dinamiche legate alla gestione delle emergenze saranno fondamentali per affrontare questa sfida cruciale per il nostro territorio», ha fatto sapere Rosaria Tassinari, parlamentare e coordinatrice regionale per l'Emilia Romagna di Forza Italia. «Quella dell'ingegner Curcio è un'ottima scelta ponderata e concertata caduta su una figura di profilo altissimo per esperienze e competenze», hanno rimarcato anche Valentina Castaldini e Pietro Vignali, consiglieri regionali azzurri in Emilia Romagna.

«Ho grande stima dell'ingegner Curcio, ho lavorato con lui durante l'emergenza alluvionale in Romagna nel 2023; il suo contributo e la sua presenza sul campo insieme a noi sono

stati determinanti nelle operazioni di salvataggio delle persone, e di contenimento dei danni», ha invece fatto presente il presidente della Regione Emilia-Romagna ed esponente del Partito democratico Michele de Pascale.