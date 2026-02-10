"La legge contro l’antisemitismo aprirà una pagina nuova per noi ebrei"

"Insieme contro l'antisemitismo è la conferenza organizzata da Noi Moderati e Mariastella Gelmini a Milano per ribadire la necessità di una legge. Nei saluti istituzionali, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha detto di credere "che sull'antisemitismo qualcuno debba fare un esame di coscienza: la mia parte politica l'ha fatto in maniera profonda e in tempi non sospetti, riconoscendo la bestialità delle leggi razziali". E oggi, ha aggiunto, "fare dell'antisemitismo un reato è diventato necessario, drammaticamente necessario. Gelmini ha sottolineato che è "una minaccia alla democrazia e dove c'è l'antisemitismo si indeboliscono i diritti". Daniele Nahum (Azione) ha ribadito che "questa legge serve per ristabilire la libertà di espressione in Italia". All'incontro, moderato dalla cronista del Giornale, Giulia Sorrentino, sono intervenuti tra gli altri Mara Carfagna (nella foto con Sorrentino e Gelmini) Lucio Malan e Simona Malpezzi, Ugo Volli e Walker Meghnagi, presidente della comunità ebraica di Milano, si è detto sicuro che l'approvazione di questa legge "per noi ebrei italiani è una pagina nuova e sono convinto che sia una luce verde che daremo all'Europa, perché l'Italia sarà la prima". Massimiliano Romeo, leghista, primo firmatario del testo base, ha spiegato la ratio di questa legge, che mette in campo "qualcosa di semplice, con definizione di principi per contrastare i fenomeni di antisemitismo".

Le conclusioni sono state di Maurizio Lupi: "L'occidente ha dimenticato le sue radici, che sono giudaico-cristiane ed è per questo che oggi è debole" e che "l'antisemitismo non è solo odio verso i fratelli ma verso noi stessi".