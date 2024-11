"Primo della classe solo con l'eroina". Una nuova bufera contro Kennedy jr

Ascolta ora 00:00 00:00

«Ho iniziato a farmi di eroina e sono diventato il primo della classe». Mentre Donald Trump utilizza la leva dei dazi anche per la lotta al narcotraffico con l'obiettivo di debellare la piaga del fentanyl negli Usa, il suo prossimo segretario alla Salute e ai Servizi Umani Robert F. Kennedy Jr afferma che il consumo dell'oppioide lo ha aiutato a diventare uno studente modello e ad ottenere voti migliori.

L'ennesima bufera sul rampollo della dinastia politica più famosa d'America è stata scatenata da un video dello scorso giugno che ha iniziato a circolare su X, in cui Rfk Jr parlava della sua dipendenza dalle droghe in gioventù. «Ero l'ultimo della mia classe, ho iniziato a fare uso di eroina e sono arrivato a essere il primo. Improvvisamente sono riuscito a stare seduto e leggere», ha detto nella clip riproposta in questi giorni dall'account Republicans Against Trump, che è stata visualizzata già 3,5 milioni di volte. Come riferisce Newsweek, il filmato è autentico e tratto da un episodio del podcast Shawn Ryan Show del giugno 2024, anche se sono state tagliate le parti in cui Kennedy - noto per le sue posizioni anti-vaccini e per le teorie complottiste sulla salute - ha spiegato che la droga gli stava rovinando la vita.

«All'inizio funziona alla grande, poi inizia a chiedere un costo sempre più alto - ha detto - Ti uccide, ha ucciso mio fratello, distrugge le tue relazioni, svuota la tua vita». L'ex candidato indipendente alla Casa Bianca ha raccontato di aver iniziato ad assumere sostanze stupefacenti nel 1968 quando aveva 14 anni, poco dopo l'assassinio del padre, e un anno dopo è iniziata la sua dipendenza dall'eroina. Ha continuato a fare uso di droghe per i successivi 14 anni e solo pochi mesi dopo esserne uscito, nel 1984, il fratello minore David morì per overdose in un hotel di Palm Beach.

Mentre il web attacca Rfk Jr per le parole pronunciate nel video, intanto, nuovi grattacapi per lui potrebbero arrivare una donna la quale ha raccontato al Wall Street Journal che «Bobby» l'ha molestata sessualmente negli anni Novanta. Eliza Cooney, oggi 49 anni, quando ne aveva 23 iniziò a lavorare come stagista presso lo studio legale di Kennedy e come babysitter nei fine settimana. Un giorno - ha ricordato - mentre gli altri membri della famiglia non erano in casa, Rfk Jr le si avvicinò da dietro, le mise le mani sui fianchi e le fece scivolare fino a lato del seno.

La donna ha riferito tali accuse per la prima volta lo scorso luglio, e all'epoca il futuro ministro della Salute le inviò un messaggio in cui ha scritto: «Non ho alcun ricordo di questo incidente, ma mi scuso sinceramente per qualsiasi cosa che ti abbia fatto sentire a disagio. Non ho mai avuto intenzione di farti del male. Se ti ho ferito è stato involontario, mi dispiace».