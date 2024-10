Oggi Jimmy Carter compie 100 anni

Ascolta ora 00:00 00:00

Jimmy Carter, il 39esimo presidente degli Stati Uniti, in carica tra il 1977 e il 1981, oggi compirà 100 anni diventando il primo ex presidente centenario della storia americana. Un traguardo che l'anziano democratico varca dopo che si era temuto fosse in fin di vita quando, 19 mesi fa, ha iniziato a ricevere cure in hospice a casa e interrompere i ricoveri ospedalieri. E nella loro casa di Plains, in Georgia, lo scorso novembre, si è spenta, a 96 anni, Eleanor Rosalynn, e ai funerali della moglie, sposata 77 anni prima, Carter ha fatto una delle sue rare apparizioni pubbliche sulla sedia a rotelle, attorniato dai suoi quattro figli. A maggio, il nipote Jason Carter aveva detto che il nonno si «stava avvicinando alla fine».

In questi mesi, l'ex presidente ha continuato a seguire l'attualità della politica e ai familiari nei mesi scorsi ha detto: «Sto cercando di farcela per poter votare Kamala Harris» a novembre, secondo quanto riferito dal nipote all'inizio di agosto. È stato sempre Jason a fare gli onori di casa al Fox Theatre di Atlanta dove la scorsa settimana una serie di star hanno partecipato a un concerto per celebrare i 100 anni del più illustre cittadino della Georgia, che è quattro anni più anziano dello stesso teatro. «Non tutti arrivano a 100 anni, quando qualcuno lo fa e usa questo tempo per fare del bene, bisogna festeggiare», ha detto il nipote dell'ex presidente che nel 2014 si è candidato governatore in Georgia. «Questa è la prima volta che si celebra il 100esimo compleanno di un presidente degli Stati Uniti» ha detto ancora salutando le 4mila persone che hanno assistito al concerto, che sarà trasmesso stasera dal Georgia Public Broadcasting. I messaggi di auguri sono arrivati da tutti i presidenti ancora in vita, tranne Donald Trump.

Agli antipodi a livello ideologico, con Trump Carter condivide il fatto di essere uno dei pochi presidenti americani a non essere stato rieletto al secondo mandato, almeno consecutivo considerata la nuova candidatura del tycoon. La fine del suo mandato infatti fu segnata dalla drammatica crisi degli ostaggi nell'ambasciata americana a Teheran e dal tragico fallimento dell'operazione militare per mettervi fine.