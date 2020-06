In Procura un dossier con le minacce a Fontana

Milano La tua famiglia sarà vittima di «un incidente stradale occasionale». Ancora: «Devi morire come loro», con riferimento agli anziani deceduti per Covid nelle Rsa. Da settimane il governatore lombardo Attilio Fontana riceve messaggi con insulti e minacce. Non ci sono solo i murales comparsi a Milano con la scritta «Fontana assassino». Ora il legale del presidente della Regione, l'avvocato Jacopo Pensa, ha depositato in Procura un dossier con tutte le intimidazioni. Si tratta di un fascicolo di circa trenta pagine dal titolo «Clima d'odio».

L'avvocato Pensa ha raccolto decine di foto e post arrivati sui social e anche lettere. Alcuni messaggi sono firmati, altri anonimi o riconducibili a profili fake. Le carte sono state consegnate al pm Alberto Nobili, che guida il pool anti terrorismo e che ha già aperto un'inchiesta per minacce e diffamazione sui murales firmati dai Carc. Gli autori materiali delle scritte sono già stati identificati dagli inquirenti. Quella del legale di Fontana è una «produzione documentale», non ci sono quindi denunce o querele. Il governatore lombardo aveva dichiarato pubblicamente, e l'avvocato lo ha ribadito, che a preoccuparlo di più sono le minacce rivolte alla sua famiglia. Come appunto la lettera anonima che fa riferimento a un incidente stradale. Fontana è stato messo sotto scorta dalla Prefettura di Varese, città in cui vive, il 25 maggio. «C'è un'atmosfera - sottolinea Pensa - creata da chi aveva interesse a fomentare un'ostilità feroce contro Fontana» sulla gestione dell'emergenza Covid. Un «clima di odio» che «ha portato anche alle scritte sui muri con epiteti feroci». Il presidente lombardo, aggiunge il legale, per il suo ruolo soprattutto in questo periodo «è consapevole di poter essere oggetto di critiche politiche e le accetta, ma quando gli si dà dell'assassino le cose cambiano». I Carc intanto hanno annunciato che domani parteciperanno a una manifestazione in piazza San Babila organizzata da SiCobas.