"Profanata la tomba del leone Massoud. L'orrore nell'anniversario della morte"

Il 10 settembre è il giorno sospeso, in bilico tra i due eventi che hanno cambiato il mondo. Il giorno prima, infatti, il 9 settembre del 2001, due terroristi di Ansar al Sharia, travestiti da giornalisti, si fanno saltare in aria uccidendo Ahmad Shah Massoud, il leone del Panshir. Un boato falcia il leggendario capo dei mujaheddin, lasciando a terra il suo corpo martoriato. Due giorni dopo, infatti, l'11 settembre, due aerei distruggono le Torri Gemelle, mentre un altro si schianta contro il Pentagono. Un altro volo ancora, lo United Airlines 93, precipita in un campo nei pressi di Shanksville, in Pennsylvania. L'America e il mondo) rimane sotto choc. Le vittime sono quasi tremila. Il presidente George W. Bush annuncia l'inizio della «Guerra al terrore» e l'Afghanistan torna a riempire le pagine dei giornali. Per vent'anni, in maniera quasi ininterrotta, fino ad oggi. Uno dei protagonisti di queste vicende è stato (ed è) Ahmed Wali Massoud, fratello del leone del Panshir.

Signor Massoud, i talebani hanno profanato la tomba di suo fratello. Cosa prova?

«Mi sento male. Ma lasciatemi dire perché i talebani lo hanno fatto: come sapete, essi sono stati colpiti così duramente da Massoud che hanno deciso di vendicarsi con questa azione ignobile. I talebani hanno la pretesa di essere considerati guerrieri islamici, ma questo non corrisponde affatto alla realtà. Non credono nell'Islam, non credono nella società civile, non credono in niente. L'unica cosa che amano è combattere».

Dove sono ora Ahmad Massoud e l'ex vicepresidente Amrullah Saleh?

«In Afghanistan».

Immagino in una zona sicura nel Panshir...

«Mi scusi, ma non posso rivelare la loro posizione».

Nella valle del Panshir si sta ancora combattendo?

«No, penso che i talebani siano riusciti solo a prendere alcune strade del Panshir, che è una provincia vasta e piena di montagne».

Qual è il coinvolgimento del Pakistan nella guerra contro il Panshir?

«Abbiamo diverse informazioni sul coinvolgimento del Pakistan, ma bisogna essere molto cauti prima di dire qualsiasi cosa. Dobbiamo aspettare di avere prove certe».

Quale sarà il futuro dell'Afghanistan?

«Al momento è un futuro molto oscuro. I talebani stanno terrorizzando l'Afghanistan usando la violenza. Le persone si interrogano su cosa accadrà loro, ma al momento sembra non esserci alcun futuro. Allo stesso tempo, però, il nostro popolo e la resistenza stanno combattendo tenacemente. Questo è il nostro Paese».

Cosa ha pensato quando ha visto le truppe occidentali lasciare il Paese?

«È stata una grande delusione. Vederli andare via è stata una scena disgustosa, triste e deludente. Qualcosa di davvero indescrivibile. Venti anni fa sono venuti a combattere il terrorismo e ora ci hanno venduto. Tutto ciò è semplicemente vergognoso».

Ieri era l'anniversario dell'omicidio di suo fratello. A distanza di vent'anni qual è l'insegnamento di Massoud?

«Lui è con noi. La sua guida è sempre stata con noi. Una delle cose più grandi che ha detto al mondo occidentale è che il terrorismo non è solo un nostro problema, ma di tutti. Possiamo vedere che il terrore si è diffuso in tutto il mondo. Oggi mi manca tanto non solo perché non c'è più ma anche perché è stato il primo a lanciare l'allarme sul pericolo terrorismo».

Come può il mondo aiutare il popolo afghano?

«Chiedo al mondo di stare con ciò che è giusto e non con ciò che è sbagliato. I politici occidentali devono prendere una posizione molto forte: non possono riconoscere il governo talebano. Devono combattere e sostenere la resistenza. Questa è l'unica cosa che dovremmo fare tutti: combattere».