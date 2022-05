La profezia di Cottarelli e l'attacco al governo Draghi: ecco cosa ha detto

Meglio anticipare le Politiche in autunno. A sostenerlo è l'economista Carlo Cottarelli che, in un lungo articolo su La Stampa, snocciola i motivi per cui Mario Draghi dovrebbe terminare il suo mandato da presidente del Consiglio subito dopo l'estate.

In primo luogo, il suo governo ha fin qui raggiunto (bene) i due obiettivi che si era prefissato: occuparsi della campagna vaccinale e raggiungere un accordo con l'Unione Europea sul Recovery Plan. Una volta fatto questo, Draghi sarebbe potuto salire al Colle, ma le cose sono andate diversamente. "All'epoca sostenni anch' io che sarebbe stato auspicabile che il governo andasse avanti fino a primavera 2023 data la necessità di portare avanti importanti riforme", spiega l'ex direttore del dipartimento Affari fiscali del FMI che, ora, pare aver cambiato opinione. I partiti di maggioranza che sostengono il governo, infatti, si stanno muovendo "già in un'ottica elettorale" . Questo secondo aspetto porta il governo a chiudere dei "compromessi al ribasso", come nel caso della riforma del catasto. Ma non solo. Quando si dovranno scrivere i decreti legge per attuare la delega fiscale riemergeranno le divergenze tra il Pd e la Lega. Poi c'è la riforma della concorrenza che, secondo Cottarelli, "procede tra annacquamenti vari". Stesso discorso vale per la riforma delle pensione con la quota 102 che ha preso il posto di quota 100, ma per un solo anno. Infine, vi sono riforme come quelle della pubblica amministrazione che, nei prossimi anni, richiederà un'implementazione ulteriore. "Difficile pensare che l'implementazione sarà efficacie se le riforme risulteranno da un compromesso che rende scontenti tutti" , sostiene Cottarelli. Il terzo motivo è di carattere più politico. Il M5S, che nel 2018 aveva superato il 30%, ora vive una profonda crisi di consensi che, nei prossimi mesi, cercherà di recuperare anziché sostenere le riforme del governo. "Tanto vale allora andare a votare" , sentenzia l'economista di Cremona che, come quarto motivo a sostegno della sua tesi, individua il fatto che "i mercati finanziari percepiscono che la disarmonia tra partiti di governo ne riduce l'efficacia" tant'è vero che lo spread è risalito ai livelli di maggio 2020. Nel frattempo è aumentata l'inflazione ed è calato il sostegno della Bce al mercato dei titoli di stato. L'effetto Draghi, dunque, sembra svanire lentamente a causa delle fibrillazioni della maggioranza.