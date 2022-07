La 'profezia' di Mannheimer: "Cosa succederà alle elezioni"

Mancano meno di due mesi al voto, la campagna elettorale è entrata nel vivo. Il centrodestra è al lavoro sul programma, mentre a sinistra è partita la corsa all’ammucchiata. I sondaggi, al momento, parlano chiaro: il centrodestra parte davanti, mentre per Partito Democratico e Movimento 5 Stelle solo cattive notizie. “Una gara aperta, una situazione mutevole che vede per ora il centrodestra in vantaggio” , l’analisi di Renato Mannheimer.

Interpellato dall’Adnkronos, il sociologo ha fatto il punto della situazione in vista delle elezioni: i dati confermano i trend che già conosciamo da settimane, tra la crescita di Fratelli d’Italia e il “calo ormai irrefrenabile” del Movimento 5 Stelle. A proposito di Giuseppi, i sondaggi sono perentori: “Quello che è significativo è che Draghi continua ad avere molta popolarità, mentre Conte, una volta primo in popolarità, è crollato” .

Entrando nel dettaglio delle proiezioni, Mannheimer ha rimarcato che il cambiamento è partito già mesi fa, con i primi litigi nel governo, fino ad arrivare alla rottura definitiva causata dai grillini. “Difficile dire dove ci porterà: se non succede niente, a un governo di centrodestra guidato forse dalla Meloni o da altri che indicheranno” , il giudizio di Mannheimer: “La campagna elettorale è aperta e tutta da fare, l'offerta politica tutta da delinearsi e può succedere di tutto: oggi come oggi il centrodestra è in netto vantaggio” . La crisi in Ucraina ha pesato molto nel sentiment degli italiani, ma Mannheimer è categorico: i cittadini sono molto più sensibili sui temi economici. “L'atteggiamento sulla guerra ha interessato inizialmente, adesso non ci si pensa più” : la preoccupazione principale è oggi più che mai la situazione economica.