Le profezie (sbagliate) e le balle di Travaglio sul M5S

Nel 1984, che per altro è anche il titolo del ben noto romanzo di fantascienza distopica di George Orwell, Fiorella Mannoia cantava un adagio lontano da ogni riferimento politico ma decisamente adattabile. " Come si cambia per non morire ", intonava la rossissima (in tutti i sensi) Fiorella. Una frase che ben si adatta ai rapidi cambiamenti di idea di Marco Travaglio, capace (a distanza di poco più di un anno) di dichiarare tutto e il contrario di tutto su Giuseppe Conte, come dimostrano alcuni video delle sue apparizioni a Otto e mezzo, il programma di Lilli Gruber in onda su La7.

" Non è la persona più adatta a guidare il M5S "

" Non credo che Conte sia la persona adatta per guidare il Movimento 5 Stelle, anche perché li ha votati ma non è nemmeno iscritto. E poi non credo proprio che ne abbia nessuna intenzione. Il Movimento 5 Stelle ha di fronte due strade. Se Di Maio tiene ferma l'intenzione di lasciare la carica di capo politico, alla quale è stato eletto due volte dagli iscritti in base alle loro regole, gli subentra a interim il più anziano del comitato di garanzia che è Vito Crimi. Dopo di che, o cambiano lo statuto e aboliscono la figura del capo politico, dandosi un vertice collegiale, oppure confermano lo statuto e si danno un capo politico unico, che comanda da solo come ha comandato Di Maio ", diceva Marco Travaglio a gennaio dello scorso anno.

" Non ha la stoffa del leader "

Appena un mese dopo, Marco Travaglio ha ribadito la sua idea su Giuseppe Conte: " Il fatto che possa diventare leader del Movimento 5 Stelle lo escludo nella maniera più categorica, anche perché non è nemmeno iscritto ". Il giornalista de Il Fatto Quotidiano in quell'occasione ha messo in evidenza come Conte premier sia stato solo un caso: " È un indipendente che li ha votati ed è stato indicato da loro come candidato ministro prima delle elezioni e che poi, per le note vicende, è diventato premier dopo le elezioni. Ma non ha minimamente la stoffa del leader di partito. Secondo me Conte dovrebbe fare le uniche due cose che sa fare: il presidente del Consiglio e il punto di equilibrio tra due forze molto diverse ".

