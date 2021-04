"Pronta la proposta per legalizzare la cannabis". Ora il governo rischia grosso

Il governo inizia a traballare. A minare la stabilità dell'esecutivo è la mossa del Movimento 5 Stelle, che adesso vuole accelerare sul fronte della legalizzazione della cannabis. Mario Perantoni, presidente della commissione Giustizia della Camera, ha fatto sapere di essere pronto a calendarizzare la proposta di legge per inserire nel nostro ordinamento i principi relativi alla coltivazione a uso personale e il diritto dei malati a curarsi con la cannabis. I grillini non vogliono perdere tempo e hanno intenzione di approfittare della recente delega all'antidroga conferita a Fabiana Dadone.

Vi avevamo già parlato delle voci iniziate a circolare a metà marzo che avevano provocato la durissima reazione di Fratelli d'Italia: per la leader Giorgia Meloni è " molto grave venire a sapere che il compito di combattere l'emergenza droga e dipendenze, che anche a causa del Covid sta assumendo contorni preoccupanti " sia stato affidato all'attuale ministro delle Politiche giovanili, che sul tema " si è distinto unicamente per aver sottoscritto le proposte di legalizzazione della cannabis ". Ed è proprio questo fronte ad aver riacceso gli animi, mettendo a serio rischio il governo guidato da Mario Draghi.

Così i 5 Stelle, che da sempre puntano a legalizzare la cannabis, avranno strada spianata per raggiungere il loro obiettivo. Perantoni si è chiaramente espresso dopo la delega della Dadone all'antidroga, utilizzando parole forti nei confronti di chi ha polemizzato sulla scelta: " La delega alle politiche sulle droghe alla ministra Dadone ha aperto una gara a chi è più oscurantista, con punte di prepotenza notevoli. Le critiche sono palesemente aprioristiche e strumentali. È arrivato il momento di cominciare a dettare regole civili ".

La minaccia del centrodestra

Se da una parte la 5S Elisa Tripodi è convinta che il ministro Dadone " lavorerà con rigore per contrastare i crimini ", dall'altra il centrodestra è andato immediatamente sulle barricate per esprimere il proprio disaccordo in merito. Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, non ha usato mezzi termini e ha chiamato in causa il presidente del Consiglio: " Draghi se lo metta bene in testa. Sono pronto a qualsiasi iniziativa contro il governo se ci fossero cedimenti su questa materia. Chi scherza su questi temi vuol mandare il governo a casa ". Il forzista Roberto Occhiuto ritiene " curioso " il fatto che la scelta della delega all'antidroga sia ricaduta su una figura " dichiaratamente antiproibizionista ". Il capogruppo degli azzurri alla Camera si aspetterebbe una serie di iniziative per prevenire, monitorare e contrastare il diffondersi delle tossicodipendenze e delle alcool-dipendenze: " Il ministro Dadone, invece, nel recente passato ha più volte sostenuto pubblicamente la liberalizzazione della cannabis, ed ha sottoscritto proposte di legge per la sua legalizzazione ".