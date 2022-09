"Pronti a vincere e governare". Salvini pensa già al post-voto

" Vincere e governare insieme " agli alleati, con un obiettivo: occuparsi sin da subito dei problemi del Paese. A cominciare da quelli che riguardano da vicino i cittadini, come il costo delle bollette. Matteo Salvini parla con lo sguardo già rivolto al futuro, pensando a cosa accadrà dopo il 25 settembre. Negli auspici del leader leghista, infatti, quella post elettorale sarà un'Italia guidata dal centrodestra, con il Carroccio impegnato a fare la propria parte accanto a Forza Italia e Fratelli d'Italia.

In attesa che le urne indichino la direzione politica del Paese, l'ex ministro degli Interni ha indicato le proprie priorità e risposto sui temi che più stanno scaldando la campagna elettorale. In un'intervista rilasciata a Dritto e Rovescio, il programma di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio, il leader leghista non si è sottratto dal commentare il recente e controverso caso dei fondi russi ai partiti di oltre venti Paesi. Sul tema, secondo quanto si apperende da alcune anticipazioni sulla messa in onda, Salvini ha voluto dissipare ogni illazione sul Carroccio.

Il caro bollette

" Sono quattro anni che cercano soldi russi, non li trovano perchè non li abbiamo mai chiesti nè presi ", ha affermato l'ex vicepremier, aggiungendo poi: " Io soldi non ne ho presi da nessuno, sono pagato dagli italiani ". Nei giorni scorsi, anche Silvio Berlusconi aveva assicurato la trasparenza del proprio partito. " Forza Italia non è coinvolta in alcun modo in questa faccenda. Il nostro finanziamento è quanto di più trasparente ci può essere ", aveva detto.

Entrando poi nel dettaglio delle problematiche d'attualità di cui il prossimo governo dovrà farsi carico, Salvini si è focalizzato su un tema a lui caro: quello del costo delle bollette. " Non possiamo perdere due mesi, adesso vanno bloccate le bollette. Sarebbe giusto che intervenga l'Europa, che ha imposto le sanzioni che stanno facendo aumentare le bollette ", ha osservato il leader leghista, riflettendo poi su un punto che nelle ultime ore lo aveva visto in disaccordo con Giorgia Meloni. Con quest'ultima - ha proseguito l'ex ministro - " vado d'accordo sostanzialmente su tutto, ci stiamo preparando a vincere e a governare insieme, però non capisco come lei possa dire che possiamo aspettare qualche settimana o mese in più ".