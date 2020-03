La proposta della Bellanova: "Regolarizzare subito i lavoratori stranieri"

" Sono sfinita. Devo dire loro che devono lavorare, perché il loro lavoro è essenziale ". Così Teresa Bellanova risponde alle decine e decine di agricoltori che la chiamano e a cui non nasconde una forte preoccupazione: " Le baracche-ghetto dei braccianti vanno sanate e i lavoratori immigrati regolarizzati. Ci vuole un provvedimento urgente, oltretutto con la mancanza di stagionali stranieri rischiano i raccolti ". L'agricoltura italiana è caratterizzata da una presenza diffusa di lavoratori stagionali stranieri: un primo passo è stato compiuto dal ministro dell'Interno Luciana Lamorgese che ha prorogato i permessi di soggiorno. La titolare del dicastero dell'Agricoltura ha fissato tre esigenze prioritarie ben definite: " Sconfiggere caporalato e clandestinità, impedire che nei ghetti, penso a Borgo Mezzanone, a varie situazioni in Campania, ci siano emergenze sanitarie, garantire alle imprese manodopera ".

La renziana sostiene che questa sia l'occasione per comprendere " che gli approcci ideologici contro i migranti non significano nulla ". Comunque le filiere a rischio potrebbero essere quelle in cui la manodopera straniera è determinante: " Non solo l'ortofrutta, ma anche l'allevamento ". Perciò ha chiesto ai beneficiari del Reddito di cittadinanza " di fare qualche ora di servizio civile, ad esempio nella filiera della distribuzione ". Inoltre vuole anche evitare l'incremento della clandestinità poiché il caporalato " è criminalità e mafia ": a suo giudizio risulta necessario smantellare " gli insediamenti illegali, portando quei lavoratori nella legalità ".

"Concorrenza sleale"

Nell'intervista rilasciata a La Repubblica, la capo delegazione di Italia Viva ha toccato anche il tema dei blocchi alle frontiere e delle richieste dei certificati virus free da alcune piattaforme di distribuzione che considera " concorrenza sleale, indegna di un'Unione dove esistono regole comuni ". Al centro del colloquio anche il decreto Cura Italia: i soldi per il settore agricolo ci sono " ma sono necessarie risorse ulteriori di cui la filiera alimentare ha assolutamente bisogno ".