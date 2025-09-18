"Ricordo in Aula per Charlie Kirk"

Sarebbe "opportuno" un momento di ricordo di Charlie Kirk nell'Aula di Montecitorio. Lo ha scritto il capogruppo di FdI Galeazzo Bignami (nella foto), a quanto apprende l'Ansa, in una lettera inviata al presidente della Camera Lorenzo Fontana. "Il drammatico attentato costato la vita al giovane esponente repubblicano" il 10 settembre alla Utah Valley Università di Orem, negli Stati Uniti, "ha scosso le coscienze di tutti noi", ha sottolineato Bignami nella missiva, spiegando di ritenere "che sarebbe opportuno, in un contesto di maggior condivisione possibile, individuare un momento, all'interno dei lavori della Camera dei Deputati, in cui ricordare quanto avvenuto". "Sono pienamente d'accordo". Così il capogruppo della Lega alla Camera Riccardo Molinari replica a chi gli chiede della proposta di FdI di un ricordo in Aula alla fotocamera per Charlie Kirk. Dall'opposizione silenzio, e in alcuni casi anche dei no, come da Avs. "Siamo contro la vendetta, sempre. Siamo contro le armi e chi le usa scambiando la violenza per giustizia fai da te. Sempre. Ma non accettiamo - dice il deputato Marco Grimaldi di Avs cappelli che servono solo a coprire l'imbarazzo di chi non ha mai condannato la violenza dei suprematisti.

L'Italia non ha bisogno di eroi come Charlie Kirk, il cui terribile assassinio è stato usato dalla destra per lanciare una paradossale campagna d'odio contro le opposizioni. E noi dovremmo festeggiare la democrazia mentre loro la umiliano ogni giorno?"