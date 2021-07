Quanto vale il partito di Conte? Il sondaggio che fa tremare M5S e Pd

Alla fine Giuseppe Conte riuscirà a ricucire con Beppe Grillo e a diventare leader del Movimento 5 Stelle oppure per proseguire la propria avventura politica deciderà di creare un suo partito? Al momento è assolutamente impossibile dare una risposta certa, visto che in questi giorni il braccio di ferro con il garante ha presentato colpi di scena inaspettati. Una cosa però è certa: il campo progressista subirebbe notevoli cambiamenti qualora l'ex presidente del Consiglio dovesse partorire una creatura politica. Uno scenario a cui guardano con grande preoccupazione sia il M5S sia il Partito democratico: entrambi rischiano di uscire con i cerotti se veramente l'ex premier darà vita a un nuovo soggetto politico.

Quanto vale il partito di Conte?

Intanto il ping pong tra Conte e Grillo ha prodotto i primi effetti negativi sui 5 Stelle, che passano dal 16.2% di due settimane fa al 14.5% di oggi. Potrebbe essere solo uno dei primi passi verso la debacle. Infatti, stando a quanto riferito dalla nota sondaggista Alessandra Ghisleri su La Stampa, l'avvocato potrebbe rosicchiare voti ai due partiti che hanno fatto parte del governo giallorosso: il Pd perderebbe il 2,4% e dall'attuale 19,8% calerebbe al 17,4%. La notizia peggiore arriva per i grillini, che potrebbero dimezzare i propri voti fino a crollare al 7%. Il tutto a favore dell'eventuale partito di Conte che, alla luce degli ultimi avvenimenti sullo scenario della politica italiana, si attesterebbe intorno al 10.5%. Ovviamente si tratta di dati virtuali poiché molto dipenderebbe dalle modalità di presentazione del partito e dalla strategia adottata (a partire dalle alleanze).

I sondaggi su Conte