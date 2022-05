Conte agita i 5Stelle: "È la quarta elezione che perde"

Prima avvocato del popolo ed ex presidente del Consiglio del governo del cambiamento, ora leader di una forza politica innovativa e rivoluzionaria. Forse gli appellativi attribuiti fino a questo momento a Giuseppe Conte non hanno ancora trovato quello giusto, ma nulla cambia il comune denominatore che lo perseguita da quando è alla guida del Movimento 5 Stelle: una catastrofe politica, mettendo in fila una sconfitta dopo l'altra e facendo sprofondare - secondo alcuni sondaggi - il M5S sotto la soglia del 13%. Alla faccia del rinnovamento e del rilancio dell'azione politica del nuovo corso.

Le sconfitte di Conte

" È la quarta elezione importante persa da Giuseppe Conte ", è il commento che circola tra i senatori. A pesare è stata l'ultima sconfitta incassata dai grillini: l'azzurra Stefania Craxi è stata eletta come nuovo presidente della commissione Esteri del Senato, al posto dell'ex 5S Vito Petrocelli. Un ko clamoroso che per alcuni pentastellati era nell'aria: in molti avevano messo al conto un rischio del genere con la carta Ettore Licheri, e infatti la debacle è stata una conseguenza naturale.

Nei mesi precedenti Conte aveva già dovuto subire altre disfatte. Una su tutte è stata quella relativa alla partita del Quirinale: la volontà di eleggere una figura femminile al Colle si è schiantata contro il bis di Sergio Mattarella. Senza dimenticare poi le classiche beghe interne: " Ha già perso la sfida sui capigruppo Castellone e Crippa ". Mariolina Castellone, considerata vicina a Luigi Di Maio, era stata eletta capogruppo al Senato e aveva avuto la meglio su Ettore Licheri. I "contiani" erano andati poi in pressing per anticipare le procedure di voto per la Camera, ma alla fine è rimasto Davide Crippa (legatissimo a Beppe Grillo).

M5S nel caos

Sullo sfondo, riferisce l'Ansa, c'è chi sfotte Conte con tanto di ironia: " In pratica vince solo se gareggia da solo ". Il riferimento è alle votazioni online sulla sua leadership alla guida del Movimento 5 Stelle: ha sempre vantato di aver potuto godere di una maggioranza larghissima dagli iscritti sul web, peccato però che non ci fossero alternative al suo profilo.