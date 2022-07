Quarte dosi, Ffp2 e antivirali: le armi (pronte) che non usiamo

Al di là di chi si schiera pro o contro l'ipotesi della libera circolazione del virus per raggiungere una pseudo-immunità collettiva, il Covid gira, eccome, più veloce di ordinanze, strategie e piani di vaccinazione. Spesso senza sintomi, nella maggior parte dei casi con disturbi lievi. Ma, sempre di più, provocando ricoveri.

I NUMERI

Sono 79.920 i nuovi casi e 44 i morti in 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I tamponi processati in 24 ore sono 303.848 che fanno rilevare un tasso di positività pari al 26,3%. I dati risultano piuttosto contenuti rispetto al giorno precedente ma vanno letti considerando l'andamento dell'ultima settimana, che buono non è. L'epidemia cresce ed ha centuplicato i casi rispetto a un anno fa di questi tempi. I ricoveri in terapia intensiva salgono del 6% e quelli in reparto del 180%.

Per questo, prima che si torni ad annusare il pericolo che i posti letto non siano sufficienti, è necessario creare degli argini. Uno: riprendere la campagna delle vaccinazioni. Secondo: usare le cure disponibili, antivirali in testa per evitare l'aggravarsi dei pazienti. Terzo: valutare il ritorno alle mascherine. «Il governo imponga le mascherine nei luoghi di assembramento» chiede Paolo Ficco, presidente nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenza emergenza sanitaria.

VACCINI AGLI OVER 60

Da oggi saranno disponibili le quarte dosi per gli over 60, consigliate sia dall'Ema sia dall'Aifa, per proteggere la categoria più a rischio complicazioni. Sorpresi nel cuore dell'estate da un'ondata di virus che non ci aspettavamo prima di ottobre, ritorniamo in coda agli hub vaccinali e ridiamo aria a una campagna vaccinale che si era quasi del tutto assopita anche tra gli over 80. In attesa dei nuovi vaccini - annunciati per l'autunno contro le nuove varianti - molti anziani hanno preferito rimandare l'appuntamento e solo il 22% si è sottoposto alla quarta dose. In realtà, consigliano i medici Aifa, è bene che over 80 e over 60 si vaccinino ora e lo facciano anche a ottobre. La macchina della vaccinazioni per ora farà riferimento ai medici di base, alle farmacie e ai centri vaccinali in alcuni ospedali: per ora infatti si viaggia sui 1500-2000 vaccini al giorno.

GLI ANTIVIRALI

In due settimane sono raddoppiate le terapie antivirali distribuite nelle farmacie, passando da 4mila a 8.300. Tuttavia il numero potrebbe essere ancora più alto. «Non farmacisti siamo pronti - spiega Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani - Abbiamo le confezioni a disposizione e le dispensiamo gratuitamente. È il nostro contributo per evitare il pellegrinaggio dei pazienti in ospedale». Tuttavia perché la somministrazione degli anti virali (utili nei primi tre-cinque giorni di malattia) funzioni davvero è necessario oliare l'ingranaggio e rendere più rapide le prescrizioni da parte dei medici. «Altrimenti, mentre noi litighiamo su concerti e mascherine - sostiene su Twitter il virologo Roberto Burioni - gli antivirali che abbiamo comprato si avviano verso la data di scadenza perché non vengono sufficientemente prescritti». E suggerisce: «Forse dovremmo prendere esempio dagli Stati Uniti, che hanno stabilito che il farmaco potrà essere prescritto non solo da medici e infermieri, ma anche da farmacisti».