Quei caratteri tondi che svelano chi è Giorgia Meloni

La grafologia è una scienza confermata da personalità di alto livello scientifico come Erich Fromm, Marcello Cesa-Bianchi e Umberto Veronesi con i quali ho collaborato personalmente. Osservando la scrittura e la firma di Giorgia Meloni saltano subito all’occhio peculiarità tipiche di una natura estroversa, dinamica e capace di trovare sempre in ciò fa riscontri produttivi.

I segni grafici più evidenti, come la scrittura tonda e la pressione marcata sul foglio, sono espressione di un tipo di comunicazione basata su una forte energia e sul bisogno di risposte sobrie ed efficaci, che poco spazio lascino al divagare superficiale del pensiero. Ella sembra rispondere ai continui insulti denigratori con un metodo tanto caro al Papa bergamasco Giovanni XXIII: “Non raccolgo i sassi che mi lanciano ma li lascio per terra­”, dimostrando saggezza e coerenza.

Senza esprimersi con parole astruse o con ragionamenti contorti, ella sa essere ferma e determinata nell’esprimersi, trovando in sé stessa quella forza che la rende una tipica “donna politica”, amante di tale ruolo e degna di successo. Non a caso alcuni quotidiani d’oltremanica vorrebbero avere una donna come lei tra i politici. Sente molto profondo il senso di appartenenza, fino a dichiararlo senza mezze misure quando afferma di essere di destra. Infatti, nel sostenere le proprie idee è determinata, ma mai aggressiva; il suo tono di voce è deciso e fermo, dimostrando una buona cultura politica che le permette di portare avanti le cose con sapienza, determinazione e volitività (vedi forma essenziale delle lettere, gesto fluido e conciso).

Decisa e risoluta, è in grado di sostenere il proprio partito con forza e senza incertezze. Anche in questo modo, però, la Meloni sa dimostrare la sua capacità di discernimento, mantenendo intatta la propria identità di donna che le permette di basare il suo giudizio su un sentire femminile, così importante per mitigare la supremazia maschile.

Voglio augurare il meglio agli studenti che da oggi affronteranno l’esame di #maturità, tappa fondamentale per la crescita di ognuno di noi, ancor più quest’anno. Il ritorno in sicurezza tra i banchi è l'emblema di un’Italia che non si è arresa. Siamo tutti con voi! #maturità2020 pic.twitter.com/bIEFsRvC6Y — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) June 17, 2020

Ella sa controbattere alle critiche e dare forza al proprio credo, rafforzando l’attendibilità del suo partito. È questa la vera democraticità in politica, ossia saper accettare la sconfitta, con dignità e consapevolezza, evitando però che il proprio pensiero diventi chiusura, ma permettendo visioni allargate e d’interscambio.

La “pulzella” italiana, infatti, ci dà un esempio di come la fede in un partito non debba diventare dogma finendo così per perdere valore e pregnanza. La scrittura semplice e un po’ impaziente, unitamente alla firma altrettanto essenziale e simile al modo di scrivere, evidenzia un equilibrio conquistato.

Giorgia Meloni non è persona dalle elucubrazioni filosofiche, ma la chiarezza espositiva e lo spessore politico che dimostra sono senza dubbio meritevoli di un successo politico che le permetta di raggiungere un’alta posizione di responsabilità politica: Giorgia saprebbe gestire con competenza ciò in cui crede. Il che significa incidere e procedere sulla sua strada, costi quel che costi, per riuscire a dare credibilità a sé stessa e al proprio credo politico. Sembra questa la vera ragione che spinge Giorgia a lottare rischiando anche di apparire testarda.