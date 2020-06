Quei consigli di Monti per il partito di Conte. Un altro "disastro"?

Un partito guidato da Giuseppe Conte? " Se crede, il premier lo fondi pure ". A dirlo è Mario Monti, che sa bene cosa significa essere un " leader tecnico " e a cosa si va incontro se si decide di intraprendere questa strada. Per questo, in un'intervista alla Stampa, l'ex presidente di Scelta Civica dà alcuni consigli all'attuale premier.

Il primo è quello di seguire la coscienza e di " capire dove lui vorrebbe vedere l'Italia tra qualche anno, di capire quali rischi secondo lui corre il nostro Paese, che contributo può dare lui all'Italia, che altri non possono dare, e se quel contributo può darlo meglio con un suo partito o in altro modo ". Un secondo passo da attuare sarebbe quello di liberarsi del " caravanserraglio di superficialità e di comunicazione imbonitrice senza precedenti di cui è alla guida ". Inoltre, Conte dovrebbe anche " mettere in conto di non essere capito e criticato ", proprio come è successo all'ex Rettore dell'Università Bocconi.

E infatti, Monti ammette che " qualcosa in comune con Conte c'è": "Siamo entrambi professori, non appartenenti a partiti, abbiamo esordito nella politica direttamente come presidente del Consiglio ". La differenza, però, è che l'ex premier non era "un oggetto misterioso ": alle spalle aveva " dieci anni alla Commissione Ue, le mie posizioni su politica economica ed Europa erano ben note, e allo stesso modo il mio pensiero politico, visto che mi ero espresso a favore di una grande coalizione per evitare il default e per avviare riforme strutturali per la crescita, ripartendo i sacrifici tra elettorato di destra e di sinistr a". Ma le scelte compiute da Monti ne segnarono anche "l' inevitabile impopolarità ": così, i partiti, " dopo averle votate per un anno, in effetti, ne hanno preso le distanze col voto del 2013. C'è stato un certo trasformismo postumo, nei partiti di quella coalizione ".

Invece, " tra il Conte 1 e il Conte 2 il trasformismo è stato evidente nello stesso premier ", che a detta di Monti " ha rivelato doti inattese, in particolare nella politica interna ". Il premier " si è dimostrato duttile e resistente dal punto di vista psicologico, accettando durante il primo mandato un ruolo subalterno rispetto ai suoi due Vice, peraltro con gravi conseguenze sulla funzionalità e credibilità del governo ", mentre durante il Conte bis, " è stata evidente la sua mediazione costruttiva, oltre alla tenuta psicologica e capacità di decisione nella fase del lockdown ". E sarebbero proprio queste capacità ad aver permesso a Conte di aggiudicarsi " un costante aumento della popolarità e della fiducia, nonchè una rispettabilità personale all'estero che all'inizio non era evident e".

La fiducia potrebbe essere un punto a suo favore. Dunque, a detta dell'ex premier Mario Monti, Giuseppe Conte, se vuole, potrebbe costruire un suo partito, facendo attenzione alle insidie sperimentate dall'ex presidente di Scelta Civica.