"Così Renzi rientrerà nel Pd" Il retroscena sull'ex segretario

" Grazie Stefano, fratello e compagno di strada ". Parole che hanno innescato più di qualche dubbio all'interno del Partito democratico. Così Matteo Renzi ha salutato Stefano Bonaccini, ospite della prima giornata della summer school organizzata da Italia Viva. Il governatore dell'Emilia-Romagna è stato accolto in maniera molto calorosa dai presenti con applausi scroscianti. Tra i due si è notato da subito un feeling particolare, anche se il presidente della Regione ha voluto mettere le cose in chiaro: " Sono orgogliosamente nel Pd ma abbiamo bisogno di irrobustire il riformismo e il centrosinistra in Emilia e in tutta Italia ".

La domanda, a questo punto, sorge spontanea: qualcosa di grosso sta bollendo in pentola? In molti si interrogano su quelli che potrebbero essere i prossimi passi del leader di Iv. I vertici dem sono sempre più sospettosi nei confronti dell'ex presidente del Consiglio: " È l'opa di Renzi sul Pd. La sua uscita di sicurezza da giocarsi rapidamente visto che la sua creaturina, Italia Viva, oscilla nei sondaggi al 2% ". Una sua creatura politica che, almeno per il momento, non è riuscita a ottenere un buon livello di gradimento. Domenica 20 e lunedì 21 settembre rappresentano due date fondamentali non solo per il governo (che rischia di cadere), ma anche per il Partito democratico.

"Così Renzi può rientrare nel Pd"

Gli ultimi sondaggi fanno tremare l'esecutivo giallorosso: la coalizione di centrodestra sarebbe avanti in 5 Regioni su 6, ma occhio alla "rossa" Toscana che potrebbe capitolare. La vittoria di Eugenio Giani non è affatto scontata. Ecco perché Movimento 5 Stelle e Pd tremano. Adesso però in casa dem è spuntata un'ipotesi davvero clamorosa: se le elezioni Regionali dovessero andare male, subito dopo si potrebbero muovere i renziani dentro il partito, Marcucci, Orfini, Gori, Nardella per chiedere il Congresso, far dimettere Nicola Zingaretti e chiedere a Bonaccini di candidarsi come segretario.