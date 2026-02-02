Quelle frasi choc di Jackson "I bimbi vogliono toccarmi"

"I bambini si innamoravano della mia personalità e volevano toccarmi e abbracciarmi, e questo a volte mi metteva nei guai". Così La popstar Michael Jackson raccontata il suo rapporto a dir poco ambiguo con i più piccoli in alcune registrazioni audio inedite e pubblicate in The Trial, un nuovo documentario in quattro episodi prodotto dai Wonderhood Studios che inizierà mercoledì e che approfondirà la sua assoluzione dalle accuse di abusi sessuali su minori dopo un processo penale durato 14 settimane nei pressi di Los Angeles nel 2005. Nei trailer di Channel 4, visionati in anteprima dal Guardian, si ascolta la voce acuta di Jackson che afferma: "I bambini... vogliono solo toccarmi e abbracciarmi. I ragazzi finiscono per innamorarsi della mia personalità, a volte mi metto nei guai", dice Jackson nella clip, mentre una persona intervistata spiega che alcune delle cose rivelate nelle registrazioni in questione "non hanno precedenti".

Sabato il New York Post aveva riportato un'altra dichiarazione particolarmente allarmante fatta da Jackson in quelle registrazioni. "Se mi dicessi adesso Michael, non potrai mai più vedere un altro bambino mi ucciderei".

Gli Wonderhood Studios fanno sapere che The Trial si propone di andare oltre il "circo mediatico" che ha circondato l'assoluzione di Jackson per porre "interrogativi profondi sulla fama, la razza e il sistema giudiziario americano". Prima della sua assoluzione, Jackson era stato accusato di aver molestato un ragazzo, di aver fornito alcol a un bambino, di aver fatto ubriacare un minore per abusare di lui e di aver complottato per tenere prigionieri un minorenne e la sua famiglia nel suo ranch Neverland in California.

Tali accuse traggono origine da un altro documentario televisivo britannico, Living with Michael Jackson, trasmesso nel febbraio 2003. Il 13 giugno 2005, una giuria ha dichiarato Jackson non colpevole di tutte le accuse in un'aula di tribunale di Santa Maria, in California. Quattro anni e due settimane dopo Jackson sarebbe morto all'età di 50 anni.