"Qui c'è il destino degli italiani". Draghi presenta il Pnrr

Mario Draghi oggi ha presentato il Pnrr in parlamento dopo un lungo weekend di telefonate con Bruxelles e il braccio di ferro della maggioranza di governo per inserire nel Recovery plan il prolungamento del Superbonus al 110% fino al 2023.

" Sbaglieremmo tutti a pensare che il Pnrr sia solo un insieme di progetti, tanto necessari quanto ambiziosi, di numeri, obiettivi e scadenze. Metteteci dentro le vite degli italiani, le attese di chi ha sofferto la pandemia, l'aspirazione delle famiglie, le giuste rivendicaizoni di chi non ha un lavoro o di chi ha dovuto chiudere la propria territori. L'ansia dei territori svantaggiati, la consapevolezza che l'ambiente va tutelato. Nell'insieme dei programmi c'è il destino del Paese, la sua credibilità ", ha esordio il presidente del Consiglio. Mario Draghi ha fatto sentire forte al parlamento il peso di questa decisione: " RSia chiaro che, nel realizzare i progetti, ritardi, inefficienze, miopi visioni di parte anteposte al bene comune peseranno direttamente sulle nostre vite. Soprattutto su quelle dei cittadini più deboli e sui nostri figli e nipoti. E forse non vi sarà più il tempo per porvi rimedio ".

Mario Draghi, quindi, ha spiegato che " il Piano ha tre obiettivi principali. Il primo riparare ai danni della pandemia che ci ha colpito più dei nostri vicini europei ". Snocciola numeri il presidente del Consiglio. " Abbiamo raggiunto il numero di quasi 120.000 morti per il Covid-19 ", ha detto il presidente del Consiglio, che poi ha aggiunto: " Il Pil è caduto dell'8,9%, l'occupazione è scesa del 2,8%", con il crollo dell'11% delle ore lavorate" .

E ancora: " Tra il 2005 e il 2019, il numero di persone sotto la soglia di povertà assoluta è salito dal 3,3 al 7,7 per cento, per poi aumentare fino al 9,4 per cento nel 2020. Ancora una volta ad essere particolarmente colpiti sono stati donne e giovani e ancora una volta soprattutto nel Mezzogiorno ".

Il Recovery plan, " affronta alcune debolezze che affliggono la nostra economia e la nostra società da decenni: i perduranti divari territoriali, le disparità di genere, la debole crescita della produttività e il basso investimento in capitale umano e fisico ". Mario Draghi, inoltre, sottolinea che " le risorse del Piano contribuiscono a dare impulso a una compiuta transizione ecologica ".