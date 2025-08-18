Quindicenne scomparsa dal 10 agosto. Sos dei genitori

Sono ore d'angoscia in un piccolo comune della Bergamasca. È trascorsa una settimana dalla scomparsa di una quindicenne di Brembate di Sopra, a una quindicina di chilometri dal capoluogo orobico, e con il trascorrere dei giorni la disperazione inizia a sostituirsi alla speranza per i suoi familiari. Alessia Daminelli è sparita lo scorso 10 agosto dall'abitazione di famiglia in circostanze misteriose. La ragazza infatti non ha portato con sé né il telefono né i documenti di identità, circostanza che farebbe pensare a un'uscita precipitosa o comunque non premeditata anche se non ci sono altri indizi per ricostruire quello che è avvenuto quella domenica.

Fatto sta che i genitori, in collaborazione con l'associazione Penelope, stanno facendo circolare in rete degli annunci con una foto della quindicenne, nella speranza che qualcuno possa riconoscerla e fornire degli indizi utili al suo ritrovamento. Alessia viene descritta come una ragazza con i capelli castano e gli occhi marrone scuro, alta 1,60 metri e di 58 chili di peso e al momento della scomparsa indossava una maglietta a maniche corte di colore bianco con un disegno e dei pantaloni lunghi di cotone di colore verde oliva. Secondo i genitori, la ragazza potrebbe avere con sé una cassa acustica bluetooth di forma ovale di colore blu elettrico e una borsa a tracolla di stoffa di colore nero. Chiunque avesse segnalazioni da fare è invitato a contattare l'associazione Penelope Lombardia al numero 3807814931.

Le ricerche sono tuttora in corso. Le autorità invitano chiunque abbia visto Alessia o abbia notizie anche indirette a contattare immediatamente le forze dell'ordine o rivolgersi direttamente all'associazione Penelope. Come sempre in questi casi nessun dettaglio, anche quello apparentemente più insignificante, deve essere trascurato. L'assenza di dispositivi elettronici rende naturalmente non tracciabile la ragazza.

Le indagini prendono in considerazione tutte le ipotesi, non è escluso nemmeno un allontanamento volontario da parte di Alessia, ma in questo momento le cause della scomparsa sono secondarie, la priorità è il ritrovamento in sicurezza della giovane.