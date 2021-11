"Berlusconi al Colle? Mi vergognerei di essere italiano": le parole choc di Davigo

A sinistra non si danno pace. Il solo fatto che il nome di Silvio Berlusconi circoli per la corsa al Quirinale crea, da quelle parti, isterismi, mancamenti, reazioni impetuose. E attacchi gratuiti. Come quello formulato a diMartedì da Piercamillo Davigo. All'ex magistrato di Mani Pulite è bastato considerare l’ipotesi di ritrovarsi il Cavaliere alla presidenza della Repubblica per perdere il controllo e sparare la dichiarazione fragorosa a favore di telecamera.

Durante il dibattito su La7, era stato il conduttore Giovanni Floris a stuzzicare Davigo sull'argomento, andando a toccare le corde giuste per provocare l'ospite. " Se si trovasse presidente della Repubblica Berlusconi, tra qualche mese? ", ha domandato il giornalista all'ex magistrato. E lui, d'istinto: " Comincerei a vergognarmi ancora di più di essere italiano ". Una frase roboante e non troppo democratica a ben vedere, che lì per lì ha creato un momento di gelo, prima che il confronto ripartisse. Non è certo la prima volta che Davigo esprime la propria ostilità a Silvio Berlusconi; lo aveva fatto anche in un suo libro di recente pubblicazione, nel quale aveva addirittura riletto a modo suo le sentenze dei processi Sme e Mondadori, nei quali il Cavaliere era stato assolto con formula piena. Secondo l'ex magistrato, tuttavia, il leader di Forza Italia non è da considerarsi un innocente ma un colpevole " che l'ha fatta franca ".