Quirinale, nello scrutinio spunta una scheda in più. "Ma il voto è valido"

Inciampo nel corso della sesta votazione per il Quirinale che si è tenuta questo pomeriggio alle ore 17. Prima di proclamare il risultato dello scrutinio, il presidente della Camera Roberto Fico ha fatto sapere che è stata trovata una scheda in più nelle urne rispetto ai votanti. Il motivo andrebbe trovato in un possibile errore nella distribuzione. Tuttavia, ha spiegato Fico, si tratta di una " differenza ininfluente " e pertanto la votazione che si è svolta è da considerarsi " pienamente valida ".

Fico ha comunicato che è stata riscontrata una differenza tra il numero dei votanti e il totale delle schede scrutinate di una unità superiore a quello dei votanti. Il numero superiore è dovuto verosimilmente al fatto che durante la distribuzione delle schede " è stata erroneamente ricevuta da un elettore una scheda in più depositata poi nell'urna ".

Effettivamente la situazione che emerge al termine della sesta votazione non cambierebbe: gli astenuti sono stati 443, mentre a ricevere una quantità maggiore di preferenze è stato Sergio Mattarella. L'attuale presidente della Repubblica ha incassato 336 voti, ovvero più del doppio rispetto ai 166 raccolti ieri. Da considerare che il fronte progressista (Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Liberi e uguali) e Italia viva disponevano rispettivamente di 405 e 44 voti, per complessivi 449, e che avevano dato indicazione per scheda bianca.

In mattinata, al quinto scrutinio, Maria Elisabetta Alberti Casellati ha ricevuto 382 preferenze e di fatto ha portato il centrodestra a cambiare completamente strategia. Mattarella invece aveva ottenuto 46 voti, ma in quell'occasione i giallorossi avevano scelto la strada dell'astensione. 38 indicazioni erano andate a Di Matteo, 8 a Berlusconi, 7 a Tajani e altrettanti a Cartabia. Casini aveva incassato 6 voti mentre Draghi ne aveva ottenuti 3, Belloni 2. Le schede bianche sono state 11, le nulle 9. In tutto i votanti 530, i presenti 936. Aumenta dunque il pressing per un bis di Mattarella, che però più di una volta ha già lasciato intendere di non essere disposto a un secondo mandato.

Nelle ultime ore è spuntato il nome di Elisabetta Belloni, direttrice generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Un profilo che gode del sostegno della Lega, di Fratelli d'Italia e del Movimento 5 Stelle. Ma la sua figura deve fare i conti con lo stop di Forza Italia, Italia Viva e Liberi e uguali: le titubanze sono legate al fatto che - sostengono gli scettici - il capo dei servizi segreti possa diventare il prossimo presidente della Repubblica.