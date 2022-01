Quirinale, quando la sinistra impose i suoi presidenti

Il prossimo presidente della Repubblica? “Deve essere condiviso e super partes” è stato l'imperativo categorico della sinistra giallorossa di questi ultimi giorni.

Un imperativo che nasconde due caratteristiche essenziali del nuovo Capo dello Stato: 'super partes' significa 'di sinistra', mentre 'condiviso' significa scelto 'dalla sinistra'. A dirlo sono i precedenti. Nella Seconda Repubblica il centrosinistra ha sempre avuto i numeri per indicare il candidato ma, fatta eccezione per il 1999 quando Carlo Azeglio Ciampi fu eletto al primo turno, non vi è mai stata una reale condivisione col centrodestra nella scelta del nuovo inquilino del Quirinale. Nel 2006, infatti, dopo un iniziale tentativo di Massimo D'Alema di salire al Colle, la sinistra impose il nome di Giorgio Napolitano, nonostante le dichiarazioni dei leader dell'epoca lasciassero pensare che fosse possibile giungere a una scelta condivisa.

"Mi pare evidente che il metodo che dobbiamo seguire è quello che abbiamo seguito con Cossiga prima e con Ciampi dopo. Verifichiamo la possibilità di una candidatura di larga convergenza democratica che consenta di avere un presidente della Repubblica con un consenso larghissimo, accentuando così quel suo profilo di rappresentante dell'unità del paese e garante della stabilità delle istituzioni” , dichiarò a Repubblica l'allora segretario dei Ds Piero Fassino. Un ragionamento simile fu fatto anche da Massimo D'Alema che, al Corriere della Sera, disse: “Qui dobbiamo cercare il massimo di convergenza possibile”. Ovviamente l'ex premier sperava che tale convergenza lo portasse al Colle, ma non fu la ritrosia del centrodestra a sbarrargli la strada bensì le divisioni all'interno del suo stesso partito. Alla quarta votazione fu eletto Giorgio Napolitano senza i voti del centrodestra proprio perché l'ex presidente della Camera non era certamente una figura super partes. Nella Prima Repubblica era stato il dirigente del Pci che intratteneva i rapporti con Mosca, mentre nella Seconda aveva promosso, insieme a Livio Turco, una riforma dell'immigrazione che avrebbe di fatto spalancato le porte del nostro Paese ai migranti di ogni provenienza.