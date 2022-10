Ragazzo down massacrato da una banda di 15enni: sei giovani a rischio processo

Lo hanno massacrato di botte, senza un movente, riprendendo l'azione con uno smartphone e postando poi sulle chat quanto compiuto.

Vittima un 17enne, affetto dalla sindrome di down, picchiato selvaggiamente, nel maggio del 2021, da cinque 15enni fuori la stazione della metropolitana di piazzale dei Partigiani, nella zona di via Ostiense a Roma. Per loro, accusati di lesioni aggravate da motivi abietti e dall'aver agito con crudeltà, potrebbe scattare il processo dopo che la Procura presso il Tribunale dei Minori, ha proceduto alla chiusura delle indagini. Secondo quanto accertato, il 17enne è stato attirato nella trappola dalla fidanzata di uno degli aggressori. Il giovane, in modo del tutto infondato, accusava la giovanissima vittima di averle mandato messaggi inopportuni.

La ragazzina, che ha assistito al pestaggio senza battere ciglio, ha contattato il giovane dandogli appuntamento, il 2 maggio dello scorso anno, nei pressi della stazione della metropolitana. Lì il 17nne è stato violentemente aggredito a calci e pugni da almeno cinque persone. Una scena immortalata in un video poi postato nelle chat. Secondo quanto accertato dagli inquirenti i sei appartengono alla banda «18», una gang della zona Garbatella, area sud della Capitale.

Nel corso delle indagini sono stati acquisiti i cellulari degli indagati: dagli smartphone è emerso un mondo fatto di minacce, violenze e anche tentativi di estorsione a scopo sessuale. Nei telefoni anche le discussioni, con annesse minacce, intercorse tra la banda e un gruppo rivale dopo il violento pestaggio che ha provocato ferite al viso e al corpo del 17enne. «Menate un Down, c'avete tutta Roma contro», si legge in uno dei messaggi.