Alta tensione nei 5S. Volano stracci tra Raggi e Lombardi

Si aggiunge un nuovo capitolo alla faida interna del Movimento 5 Stelle, ormai sempre più nel caos: riesplode, infatti, il conflitto mai sopito fra l'ex sindaco di Roma Virginia Raggi e l'assessore alla Transizione Ecologica e Digitale della Regione Lazio Roberta Lombardi.

A lanciare il guanto di sfida, questa volta, sarebbe stata la Raggi che nel commentare i disperati tentativi di alleanza di Giuseppe Conte ha tuonato sui suoi social: "Si abbia il coraggio di chiudere anche con le pseudo alleanze di comodo in quei Comuni o in quelle Regioni laddove è evidente anche alla luce dei programmi che non c'è conciliabilità". E ancora: "Si prenda il caso di un tema come quello della transizione ecologica e dell'inceneritore, che a livello nazionale ha scosso l'anima ecologista del MoVimento 5 Stelle mentre in Regione Lazio pare non riuscire a smuovere neanche una foglia. Altrimenti ci troviamo di fronte alle solite chiacchiere elettorali".

Insomma, la Raggi non le ha mandate a dire. E il messaggio è stato ben recepito.

Roberta Lombardi, che ha da tempo attriti con l'ex primo cittadino di Roma, è subito passata al contrattacco. Basti pensare che fra le due è botta e risposta da anni, specie sul tema "inceneritore del Lazio". Soltanto pochi mesi fa, la Raggi aveva addirittura lanciato una raccolta firme fra i pentastellati per bloccare l'avanzamento della proposta, cosa che aveva fatto andare la Lombardi su tutte le furie (" C'è chi vuole essere ricordato per il No e basta e c'è chi lavora per il Sì al futuro ", aveva commentato).

Dopo il messaggio della Raggi di ieri, la risposta della Lombardi non è fatta attendere. L'assessore ha ricordato all'ex sindaco che " rispettare il mandato elettorale significa anche saper creare le condizioni, quando non si hanno i numeri necessari, per poter realizzare il programma per il quale i cittadini ci hanno votato ". Non paga, ha poi aggiunto che " sono i risultati raggiunti che parlano del nostro operato e per i quali saremo giudicati alle urne. Perché in fin dei conti si può anche governare Roma per cinque anni e mezzo avendo la maggioranza ma se alla fine del mandato i cittadini ti mandano a casa, senza nemmeno farti arrivare al ballottaggio, allora è il caso di farsi una domanda ".

Insomma, fuoco e fiamme fra le due grilline.