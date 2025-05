Raid dell'Idf a Gaza: 80 morti (22 bambini). È giallo su Sinwar jr

Ascolta ora 00:00 00:00

Non c'è pace per Gaza. I raid aerei israeliani proseguono senza sosta. Nella giornata di ieri hanno fatto almeno 80 morti, 22 sono bambini. A riportarlo è la tv della monarchia qatariota Al-Jazeera. Sui social circolano le immagini strazianti dei piccoli corpi avvolti in coperte colorate. Da quando lo Stato ebraico ha ripreso i bombardamenti il 18 marzo, 2.799 persone sono state uccise nell'enclave palestinese, mentre oltre 7.800 sono rimaste ferite, secondo le statistiche del ministero della Salute della Striscia. Questi conteggi, tuttavia, non distinguono tra civili e combattenti e non è possibile una verifica indipendente. La battaglia intanto imperversa, violenta, decisa. L'aeronautica militare con la stella di David ha attaccato in maniera massiccia da ieri mattina il sito bombardato martedì a Khan Yunis, nel sud di Gaza, vicino all'ospedale europeo per colpire il leader di Hamas Muhammad Sinwar. Le Idf però non hanno confermato la sua uccisione. Se Sinwar si trovava però effettivamente nel tunnel sotto l'ospedale preso di mira, come indicato dall'intelligence militare, è probabile che sia morto; ma è ancora mistero sulla sua sorte. Sinwar, è il fratello minore dell'ex capo di Hamas a Gaza, Yahya Sinwar, ucciso dalle Idf nel sud della Striscia lo scorso ottobre. Muhammad è considerato ancora più spietato di Yahya. La sua ascesa è stata rapida. In seguito all'eliminazione di Muhammad Deif, a luglio del 2024, il giovane Sinwar ha assunto la guida dell'ala militare del movimento islamista. Mentre, dopo l'abbattimento del fratello maggiore, è diventato di fatto il nuovo leader sfuggente del gruppo terroristico a Gaza. Muhammad è stato incarcerato da Israele negli anni '90 per nove mesi e ha trascorso altri tre anni in una prigione dell'Anp a Ramallah, da cui è evaso nel 2000. Nel 2006, faceva parte di una cellula di Hamas che ha rapito il soldato israeliano Gilad Shalit.

I filmati online mostrano ampie colonne di fumo che si alzano dal terreno intorno all'ospedale, mentre i caccia dell'aeronautica militare israeliana sganciano decine di bombe pesanti. Sinwar è considerato dalla leadership dello Stato ebraico un ostacolo al raggiungimento di un accordo di cessate il fuoco.