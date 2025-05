Rama in ginocchio. La premier scherza. "Così è alto come me"

Ascolta ora 00:00 00:00

dal nostro inviato a Tirana

Al suo arrivo al sesto vertice della Comunità politica europea, il padrone di casa Edi Rama accoglie Giorgia Meloni in ginocchio e a mani giunte. Sull'enorme tappeto rosso che la premier percorre per arrivare all'edificio dell'Opera nazionale spiccano soprattutto le scarpe da ginnastica bianche dell'appena riconfermato primo ministro dell'Albania, che già un'altra volta ad Abu Dhabi le si era inginocchiato davanti. «Lo fa solo per essere alto come me», scherza la premier.

Niente più che un siparietto, certo. Che certifica però gli ottimi rapporti tra i due. Che proprio a margine della Cpe hanno avuto il tempo per un bilaterale Italia-Albania dedicato alle relazioni tra i due Paesi. Sul tavolo, inevitabilmente, anche il dossier migranti e i due Cpr di Shengjin e Gjadër. Dove la premier, ha spiegato a favore di telecamere, ieri non è andata solo «per ragioni di tempo». Ma, ha aggiunto, la velocità dei lavori «dimostra il funzionamento» dei rimpatri dei migranti in Albania e quindi «stiamo andando avanti come promesso». Un modello su cui in Italia le opposizioni sono molto critiche, ma che pare avere convinto il primo ministro del Regno Unito Keir Starmer. Il leader laburista ha infatti chiesto a Rama la disponibilità a seguire l'esempio italiano, con il premier albanese che ha però declinato.

In occasione del bilaterale, peraltro, Italia e Albania hanno concordato la costituzione di un gruppo di lavoro congiunto per l'approfondimento della collaborazione nel contrasto all'immigrazione irregolare e del rafforzamento delle capacità albanesi di pattugliamento in mare.

Ma la dichiarazione congiunta sottoscritta in vista del primo vertice intergovernativo tra i due Paesi che si terrà a Roma entro l'anno affronta diversi dossier. Dalla difesa all'energia, passando per sviluppo economico e infrastrutture. Con l'Italia che si impegna a sostenere l'adesione dell'Albania all'Ue.