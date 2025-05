Rayan trovato morto nel Torinese: era sparito da casa a fine gennaio

Una foto social del 15enne Ryan Mdallel, trovato oggi morto. Era scomparso dallo scorso gennaio

Ascolta ora 00:00 00:00

È stato ritrovato morto nel torinese il 15enne di Mondragone (Caserta), Rayan Mdallel, di cui non si avevano più notizie dal 30 gennaio scorso. Il ragazzo si era allontanato da casa facendo perdere le sue tracce.

Il suo corpo è stato rinvenuto a gennaio ma la sua identità è stata accertata solo pochi giorni fa, grazie alla comparazione del suo Dna con quello della madre. Impossibile il riconoscimento in altro modo. Anzi, l'identificazione è stata piuttosto lunga e complicata. Addosso il ragazzo non aveva né cellulare né documenti e, al momento del rinvenimento, nel Po, il corpo era irriconoscibile.

Ogni pista è aperta ma gli inquirenti propendono per l'ipotesi suicidio: sul corpo non ci sono segni di violenza, né tagli.

Uno choc per tutti, anche per chi in fondo si aspettava un epilogo drammatico. A dare notizia della tragedia il sindaco di Mondragone Francesco Lavanga sul suo profilo Facebook. «Da qualche ora ho appreso la triste e terribile notizia che il nostro giovane Mdallel Rayan, il ragazzo quindicenne che il 30 gennaio di quest'anno si era allontanato da casa, è stato purtroppo ritrovato morto in circostanze ancora da accertare.

Non trovo, ma forse non esistono, parole che possano colmare un dolore così ingiusto e straziante. La sua giovane vita, spezzata troppo presto e in circostanze così laceranti, lascia in tutti noi un senso di smarrimento e profonda tristezza» ha scritto il sindaco in un post.

«Certo di rappresentare lo smarrimento di tutta la comunità mondragonese, porgiamo la nostra vicinanza alla famiglia, agli amici e a tutti coloro che lo hanno amato. Sicuramente rivolgeremo a Rayan, nei giorni a seguire, un momento di lutto cittadino, in cui riflettere e soprattutto pregare. Riposa in pace piccolo Rayan» ha concluso Lavanga.

Quando si era allontanato Rayan era in bici e indossava una tuta scura e delle scarpe Nike bianche, e con sé aveva due zaini, uno Adidas e uno scolastico: dopo la scomparsa la madre del 15enne aveva lanciato, attraverso la trasmissione televisiva Chi l'ha visto?, un appello per il suo ritrovamento, pregando chiunque avesse visto il ragazzo o avesse notizie su di lui di contattare lei o le autorità.

Durante questi mesi di ricerche, Rayan sarebbe stato avvistato da una donna a Roma, in particolare in prossimità della fermata di un autobus in

zona Rebibbia, con la bicicletta nera con la quale si è allontanato da casa.

Da capire perché Rayan abbia voluto proseguire il suo viaggio fino in Piemonte: per vedere qualcuno o per tornare in un luogo caro lontano da casa?