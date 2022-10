"Il reddito di cittadinaza è una sconfitta". Giorgia Meloni traccia la rotta

Giorgia Meloni ha parlato per oltre un'ora alla Camera per il voto di fiducia. Un discorso articolato, che è andato a toccare tutti i punti che il premier intende affrontare nel corso del suo cammino a Palazzo Chigi. Tra questi c'è stato, inevitabilmente, anche il reddito di cittadinanza, che in un modo o nell'altro è stato spesso protagonista della campagna elettorale per il voto del 25 settembre e che ora entra di diritto nelle dinamiche del nuovo governo.

Anche su questo punto, Giorgia Meloni ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come vuole procedere e gestire la questione: " Per chi è in grado di lavorare, la soluzione non può essere il reddito di cittadinanza, ma il lavoro, la formazione e l'accompagnamento al lavoro, anche sfruttando appieno le risorse e le possibilità messe a disposizione dal Fondo sociale europeo ". Parole di buon senso da parte del premier, che ha sottolineato l'importanza del lavoro come strumento di dignità, al contrario dell'assistenzialismo, che fino a questo momento ha in qualche modo inibito molte persone nel cercare un'occupazione, forti dell'emolumento ricevuto mensilmente.

" Per come è stato pensato e realizzato, il reddito di cittadinanza ha rappresentato una sconfitta per chi era in grado di fare la sua parte per l'Italia, oltre che per se stesso e per la sua famiglia ", ha sottolineato Giorgia Meloni, evidenziando l'importanza di rimettere il lavoro come strumento prioritario per la crescita del Paese, permettendo a tutti l'accesso a un'occupazione dignitosa e adeguatamente retribuita. Ovviamente, questo è un discorso che regge se orientato nei confronti di chi, abile al lavoro, è stato mantenuto dallo Stato con il versamento mensile sulla carta gialla.