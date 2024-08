Re Carlo toglie la scorta ad Andrea (per sfrattarlo dal Royal Lodge)

Ascolta ora 00:00 00:00

È stato il «cocco» della Regina Elisabetta per tutta la vita, ma la Regina non c'è più. E con il fratello è tutta un'altra storia. Ora che Carlo è Re, le sorti di suo fratello Andrea, la pecora nera della famiglia, sono le sue mani. E pare che il nuovo sovrano abbia deciso per la linea dura col fratellino scapestrato. Il sovrano ha infatti licenziato le guardie del corpo private che mantenevano la sicurezza attorno al Royal Lodge, la residenza nel territorio del castello di Windsor in cui suo fratello minore, il principe Andrea, vive insieme alla ex-moglie Sarah Ferguson. La decisione, riportata dal quotidiano The Sun, suggerisce che si tratti di una manovra fatta per cacciare via il fratello dalla faraonica magione di 30 stanze. Sono vent'anni, infatti, che il principe abita lì e Re Carlo, che detesta il fratello, vorrebbe riprendersi in ogni modo il Royal Lodge.

Senza considerare che per le casse dello Stato di Sua Maestà, licenziare la sicurezza è un sollievo: il costo delle guardie del corpo ammonta a 3 milioni di sterline l'anno. Dopo essere rimasto coinvolto nello scandalo di Jeffrey Epstein (il miliardario americano incriminato per pedofilia e morto suicida in carcere a New York nel 2019), Andrea è stato escluso dalla lista dei membri della Royal Family che hanno diritto a una scorta pubblica. La regina Elisabetta fino alla morte nel 2022 e poi Carlo avevano provveduto a finanziare con i propri fondi privati le guardie per la residenza del principe. Adesso, secondo quanto riporta la stampa inglese, il re ha deciso di mettere fine anche a questo privilegio.

Ma il sovrano non ha certo intenzione di lasciare il fratello senza casa: gli avrebbe suggerito di spostarsi a Frogmore Cottage, la ex residenza di Harry e Meghan, con sette camere da letto. Ma il trasferimento rappresenterebbe, per il principe, un ulteriore allontanamento dalla famiglia.