Fuoco amico contro Dibba. Patuanelli: "Doveva impegnarsi di più"

Abbandonato dall’ex amico del cuore Enrico Letta, Giuseppe Conte ha dovuto fare i conti con la batosta del no alla deroga al tetto dei due mandati. Il M5s ha perso diversi esponenti di spicco in un solo colpo e il leader ha provato a convincere gli ultimi rimasti. Operazione che ha avuto esito positivo con Chiara Appendino, non con Alessandro Di Battista.

Il pasionario (ex) 5 Stelle aveva esortato Giuseppi a lasciare il governo Draghi – missione portata a termine, con tanto di crisi di governo – e negli ultimi giorni si è fatto notare per l’attacco frontale al “traditore” Di Maio. Ma al momento non si profila alcun ritorno nel Movimento, nonostante le lusinghe di Conte. “Di Battista non si è iscritto al Movimento, non credo voglia partecipare alle parlamentarie e rientrare nel Movimento, se vorrà farlo ne parleremo” , ha confermato il giurista a Morning News.

Pochi giorni fa, Conte aveva definito Dibba un interlocutore serio. “Se Di Battista vuole dare un contributo mi fa piacere, ovviamente troverà un M5s cambiato” , il suo pensiero. Ma c’è chi nel Movimento non lesina critiche all’inviato del Fatto. Parliamo di Stefano Patuanelli, ministro uscente alle Politiche agricole e tra i pochi big rimasti alla corte dell’autoproclamato avvocato del popolo.