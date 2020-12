Recovery Fund, Gualtieri avverte Conte: "Così perdiamo tutti i soldi"

Una serie di provvedimenti straordinari per rispondere alle sfide del Next Generation Eu e rendere subito realizzabili gli investimenti: chiede questo Roberto Gualtieri, che si è appellato direttamente al premier Giuseppe Conte per sollecitarlo ad azionarsi affinché il nostro Paese si faccia trovare pronto a raccogliere tutte le opportunità in campo. Il ministro dell'Economia ha da poco incontrato le delegazioni di Movimento 5 Stelle e Partito democratico per discutere dei contenuti del Recovery Fund: la linea da lui indicata è quella del decreto Semplificazioni, sveltendo le procedure e dando assoluta certezza ai fondi stanziati. " Il contenuto più profondo della governance è proprio questo. La task force è una questione davvero secondaria ", ha dichiarato il titolare del Mef.

Sarà pertanto fondamentale identificare delle corsie preferenziali sulle procedure coinvolte nell'uso del Recovery Fund: " Bisogna chiarire quali possano essere le innovazioni procedurali. Di questo abbiamo bisogno ". Il passo successivo - sottolinea in un'intervista rilasciata a La Repubblica - riguarderà invece " procedure ordinarie semplificate e in norme semplificate ". Senza dimenticare l'importanza rivestita da quella che viene definita la " meta-riforma ", ovvero la riforma della Pubblica amministrazione: " Perché l'esigenza di stare nei tempi è certamente sfidante, ma si tratta di una sfida positiva. E, direi, anche utile ". Che per certi aspetti viene giudicata di importanza superiore.

L'allarme sul Recovery

L'avvertimento lanciato da Gualtieri è stato chiarissimo: " Se non facciamo le opere e gli investimenti nei tempi e secondo i criteri indicati, non è che riceviamo i soldi in ritardo. Li perdiamo proprio. Non funziona come per i fondi ordinari. Se non realizziamo i progetti, perdiamo i soldi. E paradossalmente li perdiamo doppiamente perché il meccanismo prevede che noi li anticipiamo e poi ce li rimborsano ". Il tutto è dettato da un calendario di verifiche che procede sulla base di traguardi intermedi. Ma si faranno i conti con il risultato fallimentare anche se gli stanziamenti " vengono spesi male ".