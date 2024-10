Redditi, Meloni più ricca. Ma Schillaci ci rimette

Ascolta ora 00:00 00:00

Sui siti della Camera dei deputati e del Senato è arrivato il momento di adempiere all'obbligo della pubblicazione dei propri redditi. E la presidente del Consiglio è tra le prime a rispondere all'appello.

Se in politica ha dimostrato di avere il tocco magico, Giorgia Meloni cresce anche sul fronte della produzione del suo reddito personale. In un anno le sue entrate hanno avuto un incremento significativo, passando da 293.531 a 459.460 euro. La premier somma l'indennità parlamentare - che essendo calcolata al netto dei rimborsi spese si attesta solitamente attorno ai 100mila euro - alle vendite dei suoi ultimi due libri Io sono Giorgia e La versione di Giorgia, scritto con Alessandro Sallusti e uscito nel 2023 (Rizzoli editore). Restando nel centrodestra se il reddito di Antonio Tajani non è ancora disponibile (nel 2023 aveva dichiarato 76mila euro), c'è invece quello di Matteo Salvini, stabile a 99.699 euro. Salvini ha liquidato azioni «precedentemente detenute in A2A, Acea Spa e Enel», come riporta nella documentazione pubblica. Nel suo modello 730 sono registrati 1.346 euro di detrazioni spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per misure antisismiche.

Nessuna variazione per il ministro dello Sviluppo Economico Adolfo Urso il cui reddito ammonta a circa 103mila euro. Tra i ministri del governo eletti in parlamento il reddito più alto è quello del ministro della Giustizia Carlo Nordio che ha dichiarato 260.887 euro complessivi rispetto ai 200mila dello scorso anno. E se il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha un reddito di 99.699 euro, da segnalare il caso del ministro della Salute Orazio Schillaci a cui l'onore di sedere nell'esecutivo non ha certo comportato vantaggi patrimoniali visto che il suo reddito si è dimezzato: da 227mila euro a 106mila euro. Nel centrodestra entrate importanti vengono denunciate da Simonetta Matone, deputato della Lega ed ex magistrato, con 531mila euro. Lorenzo Cesa, invece, raggiunge quota 206mila euro, con un buon aumento rispetto all'anno precedente.

Spostando il focus verso il campo largo Elly Schlein segretaria del Pd dichiara 98.471 euro rispetto ai 94mila dello scorso anno. Quasi 99mila euro per Nicola Fratoianni, con introiti invariati rispetto all'anno precedente, mentre il portavoce dei Verdi Angelo Bonelli dichiara circa 101 mila euro. Non sono state ancora pubblicate le dichiarazioni di Giuseppe Conte (24.

359 euro lo scorso anno) e di Matteo Renzi che lo scorso anno aveva reso pubblici per oltre 3 milioni e 200mila euro. In area Cinquestelle, spiccano i 730 degli onorevoli (ed ex magistrati) Federico Cafiero De Raho e Roberto Scarpinato, che alzano decisamente la media del gruppo con 306mila e 305mila euro.