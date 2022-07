Dal reddito al salario minimo: cosa ha chiesto Conte a Draghi

Giuseppe Conte ha dettato le condizioni e tirato la giacchetta a Mario Draghi: si fa così o i Cinque Stelle lasciano. Nel momento di massima crisi del partito grillino, l'ex avvocato del popolo si è messo in testa di imporre l'agenda pentastellata al governo. Nel suo incontro di stamani con il premier, il capo politico del Movimento ha infatti portato a palazzo Chigi le richieste alle quali i 5S vincolano la loro permanenza nell'esecutivo: il documento, del quale sono trapelati alcuni dettagli, è di fatto un compendio dei cavalli di battaglia grillini. Specialmente di quelli a impronta assistenzialista.

" Abbiamo consegnato a Draghi un documento a nome di tutto il Movimento 5 stelle. Abbiamo accumulato un forte disagio politico, che è riassunto nel documento ", ha affermato lo stesso Conte al termine del faccia a faccia chiarificatore con il presidente del Consiglio, avvenuto dopo giornate di tensione tra i pentastellati e palazzo Chigi. Poi la chiosa rivolta sempre all'ex banchiere: " Abbiamo bisogno di risposte chiare e impegni precisi anche in tempi ragionevoli ". Nel carteggio consegnato a Draghi, alcune richieste politiche ben precise: dalla difesa del superbonus (una delle ipotesi è quella di inserire le correzioni in un emendamento al dl semplificazioni fiscali) al salario minimo, dalle misure sull'agenda sociale a una conferma del reddito di cittadinanza. E poco importa se non tutti i suddetti temi incontrano il favore delle altre forze di maggioranza.

" Non permetteremo più che il reddito di cittadinanza, che è già una misura di protezione minimale in un momento così difficile del Paese, sia messo quotidianamente in discussione. Vogliamo parole chiare anche su questo ", ha inoltre dichiarato l'ex premier, irremovibile sul controverso sussidio di Stato. E ancora: " Dobbiamo intervenire immediatamente sul taglio del cuneo fiscale a beneficio dei lavoratori, dobbiamo intervenire a favore di imprese e lavoratori, dobbiamo approvare il salario minimo, non possiamo continuare lasciando che ci siano buste paga di 3-4 euro lorde l'ora ". Parole accompagnate anche da alcune annotazioni polemiche contro il Draghi fissate nero su bianco.

In riferimento al superbonus, in particolare, nel documento consegnato al premier i grillini hanno attaccato: " Gli interventi governativi che si sono via via susseguiti e le sue stesse dichiarazioni rilasciate in ambito europeo, hanno prodotto un clima di forte sfiducia nei cittadini e negli stessi operatori del settore, con il risultato che la circolazione dei crediti fiscali di fatto risulta bloccata... ". Nel foglio di lavoro viene inoltre lamentato uno " smantellamento di misure fondamentali per accelerare il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione e per contrastare l'economia sommersa, come il cosiddetto cashback ".