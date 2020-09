Referendum, i dubbi di Berlusconi: "Un taglio di democrazia e libertà"

Mancano 48 ore all'importantissimo appuntamento elettorale per quanto riguarda le Regionali e le Amministrative. Inoltre gli elettori di tutta Italia saranno chiamati a esprimersi sul taglio dei parlamenti, una riforma fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle e che però prima di vedere vita deve ricevere il via libera dai cittadini: sul referendum, in programma domenica 20 e lunedì 21 settembre, regna ancora grande incertezza e la progressiva e costante avanzata del fronte del "No" rende i giochi ancora aperti. Il risultato è tutt'altro che scontato: con il passare dei giorni cresce sempre di più l'area di coloro che si oppongono a quella che viene vista come un'azione estremamente populista e del tutto deleteria per il nostro Paese.

Ecco perché i dubbi di Silvio Berlusconi, così come quelli di altri italiani, sono più che leciti: cosa rischia l'Italia con questo taglio dei parlamentari? Innanzitutto il Cav ha voluto rivolgere un invito agli elettori a recarsi alle urne indipendentemente dalle loro intenzioni di voto: " Dal nostro voto dipende il Paese che lasceremo ai nostri figli ". E ha colto l'occasione per ribadire le proprie perplessità: " Un taglio dei parlamentari era nella nostra riforma del 2005, cancellata dalla sinistra ". Ma si trattava di una riforma organica e completa. " Questa invece è solo una restrizione degli spazi di democrazia, di rappresentanza e di libertà ", ha avvertito. Poi, a proposito di un'eventuale campagna per il "No" come mossa contro il governo, ha precisato che a suo giudizio sarebbe scorretto sovrapporre il referendum a questioni di schieramento: " Gli italiani devono sentirsi liberi di votare nel merito, a prescindere dagli effetti politici" .

Mano tesa per il Recovery Fund

Nell'intervista rilasciata a La Stampa, il presidente di Forza Italia si è espresso anche sul tema delle elezioni Regionali: " Nessuna partita è vinta in partenza, ma ci sono tutte le condizioni per vincerla ". Parole che arrivano da una convinzione ben precisa, ovvero che ogni Regione - compresa la Toscana - sia espugnabile: " Le roccaforti rosse non esistono più, in Toscana abbiamo una brava candidata e una squadra di Forza Italia molto competitiva ".