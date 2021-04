La regina da sola, esclusi i coniugi separati. L'ultimo viaggio di Filippo in Land Rover

Siederà da sola in Chiesa, la Regina Elisabetta, al funerale del marito. La pandemia e le regole che ha imposto alla vita di tutti non fanno distinzioni tra la Sovrana e le altre vedove di quest'anno. Così, anche l'ultimo saluto al Principe Filippo sarà scandito dalle misure anti Covid. Soltanto 30 persone presenti, ogni nucleo familiare distanziato dall'altro di almeno due metri, niente abbracci o strette di mano. Un funerale più triste del solito quindi, che costringerà Elisabetta a rinunciare anche al conforto della vicinanza dei propri figli, costretti a rimanerle distanti anche nel suo momento più difficile. Da più di un anno a questa parte infatti la Regina viveva in una bolla familiare del castello di Windsor, composta da lei, suo marito e un numero ridotto di dipendenti cosicché è impossibile che anche uno solo dei figli possa sederle accanto durante la cerimonia funebre. L'unica persona a cui potrebbe essere concesso l'onore e l'onere sarebbe il segretario privato del principe, Archie Miller-Bakewell, la cui presenza è già stata confermata. Tutti i presenti dovranno inoltre indossare le mascherine e osservare le usuali norme di sicurezza previste.

Ulteriori dettagli sul funerale dovrebbero venir diffusi oggi, in attesa della cerimonia che si svolgerà alle 15.00 nella cappella di San George del castello di Windsor. Regole severe anche per la musica che prevede possano cantare soltanto fino a tre persone professioniste senza la partecipazione del pubblico. Tra gli altri presenti ci saranno i figli di Elisabetta, ognuno seduto insieme al proprio nucleo familiare. Siederà da solo anche il principe Harry, giunto qualche giorno fa dall'America senza la moglie Meghan, alla sua seconda gravidanza, mentre il Principe William sarà presente insieme alla moglie Kate e probabilmente il figlio più grande George che più di tutti era riuscito a godersi il bisnonno negli ultimi anni.

Tra gli altri invitati confermati figura poi Peter Phillips, cugino di William e Harry che sarà presente senza la moglie Autumn. Non ci sarà invece il Premier Boris Johnson che ha preferito lasciare il proprio posto a un altro dei membri reali visto che, a causa delle norme anti Covid, molti resteranno comunque esclusi dall'evento. Non si sa ancora se verrà l'ex moglie del Principe Andrea Sarah Ferguson. I due sono divorziati legalmente, ma da alcuni anni sono tornati a vivere sotto lo stesso tetto e Sarah era legata da un sincero affetto al duca di Edimburgo. Quasi certamente assenti invece, i duchi di Kent, cugini e intimi di Elisabetta e Filippo e anche i fratelli minori del duca. Per quanto riguarda invece i parenti greci e tedeschi di Filippo, nessuno di loro sarà presente. Non verranno i figli delle sorelle del Principe, così come nessuno venne invitato al suo matrimonio, nel 1947. Il sermone dovrebbe essere breve, non più di otto minuti, come ordinato dallo stesso Filippo che ha richiesto anche di venir trasportato in Chiesa nella sua amata Land Rover Defender trasformata in carro funebre. L'ultimo irrispettoso desiderio di uno che ha voluto rimanere un outsider persino da morto.