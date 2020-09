Regionali, l'ennesimo flop del M5S

“Quello raggiunto oggi è un risultato storico. Torniamo ad avere un Parlamento normale, con 345 poltrone e privilegi in meno. È la politica che dà un segnale ai cittadini. Senza il M5S tutto questo non sarebbe mai successo ”. È trionfalistico il messaggio che Luigi Di Maio riserva sui social dopo la vittoria del sì al referendum costituzionale.

Il ministro degli Esteri, in queste ultime settimane di campagna elettorale, si è speso molto con un tour che lo ha portato a girarsi l’Italia a favore del sì. "Da oggi in Italia il numero dei parlamentari eletti torna in linea come quello di tutte le grandi democrazie occidentali. Un risultato che porta l'Italia a guadagnare ulteriore credibilità internazionale in uno dei momenti più difficili della storia" , ha detto Di Maio parlando davanti ai giornalisti. L’ex capo politico, invece, sull’esito delle Regionali, ha glissato aggiungendo solo una piccola nota polemica: “Non faccio mistero del fatto che potevano essere organizzate diversamente” . E poi ha aggiunto: “ Anche per il Movimento potevano essere organizzate con un'altra strategia, ma su questo voglio ribadire la mia piena fiducia a Vito Crimi e a tutti coloro che hanno lavorato".

Le elezioni Regionali e amministrative, infatti, sono da sempre il tallone d’Achille per il M5S. Da Nord a Sud i risultati sono disastrosi. In Veneto l’ex parlamentare Enrico Cappelletti si ferma al 3%, mentre nelle Marche il candidato Gian Marco Mercorelli ottiene il 9%. Una cifra che sarebbe stato preziosa per il candidato del Pd, Maurizio Mangialardi che si ferma al 39% contro il 46% del meloniano Francesco Acquaroli. Per la prima volta le Marche passano al centrodestra. In Liguria, invece, è l’unica Regione in cui Pd e M5S sono riusciti a chiudere un accordo per presentare un candidato comune. La scelta dei giallorossi è ricaduta sul giornalista Ferruccio Sansa, figlio di Adriano, sindaco di sinistra di Genova nei primi anni ’90. Una scelta che si è rivelata alquanto infelice che la firma del Fatto Quotidiano si ferma al 38%, ossia a una percentuale notevolmente inferiore alla somma dei due partiti che sostengono il governo Conte-bis. In Liguria si ripete il flop che i giallorossi ottennero nell’ “Umbria rossa”, conquistata nel 2019.

La Toscana di Matteo Renzi, invece, riesce a eleggere presidente Eugenio Giani con il 47%, rendendo così ininfluente il 6% della grillina Irene Galletti. In Campania, invece, il governatore uscente Vincenzo De Luca, il più critico nei confronti del M5S, si riconferma con quasi il 60% e la candidata grillina Valeria Ciarambino, che cinque anni fa prese quasi il 18%, si ferma al 13%. Stesso discorso in Puglia dove la consigliera Antonella Laricchia, candidata dal M5S già cinque anni, prende una cifra che si aggira intorno al 12%. Nel 2015, invece, con il 18,4% si posizionò al secondo posto superando il candidato dei fittiani. Ma se le Regionali, vista e considerata la polarizzazione tra centrodestra e centrosinistra, non hanno mai dato grandi soddisfazioni, il M5S ha sempre cercato di togliersi qualche soddisfazione alle Comunali. Sembrano, però, lontane le vittorie di Chiara Appendino a Torino e di Virginia Raggi a Roma. Stavolta, se va bene, i grillini andranno al ballottaggio solo a Matera.