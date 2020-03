Regioni, la Lega entra per la prima volta nel governo della Calabria

Finalmente la Calabria, cinquanta giorni dopo il voto e in piena emergenza coronavirus, ha la sua giunta regionale al completo. La governatrice forzista Jole Santelli ha completato il suo governo, del quale facevano già parte Sergio De Caprio, alias capitano Ultimo, l'uomo a cui si deve la cattura di Totò Riina, e l'astrofisica di fama mondiale Sandra Savaglio.

La situazione, dopo settimane di stallo, si è sbloccata ieri, grazie a una telefonata tra la stessa Santelli e il leader della Lega Matteo Salvini, che ha infine ottenuto la vicepresidenza della giunta e un ampio portafoglio di deleghe. L'incarico è stato quindi affidato al giornalista e collaboratore de Il Giornale Nino Spirlì, che avrà anche le deleghe a Cultura, Legalità e Commercio.

“Oggi (ieri, ndr) ho sentito la governatrice della Calabria, domani ci sarà la giunta della Regione Calabria, che per la prima volta avrà una rappresentanza della Lega”, aveva spiegato Salvini durante una diretta Facebook.

Per il Carroccio si tratta infatti di un esordio assoluto nel governo calabrese. La Lega, alle elezioni dello scorso 26 gennaio, era risultata la seconda forza del centrodestra ed era riuscita a far eleggere quattro consiglieri regionali, grazie al 12% delle preferenze.

Santelli ha garantito uguale spazio a ogni forza politica della coalizione di centrodestra. Il partito di Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, è rappresentato dall'ex consigliere regionale Fausto Orsomarso (Sviluppo economico e Turismo), mentre Forza Italia schiera il suo eletto più votato, il cosentino Gianluca Gallo (Agricoltura e Welfare). Ci sarà anche l'Udc, che piazza il suo coordinatore regionale, Franco Talarico (Bilancio).

L'ultima casella va alla dirigente della provincia di Reggio Calabria Domenica Catalfamo, che si occuperà di Infrastrutture, Trasporti e Lavori pubblici.

Santelli ha deciso di tenere per sé molte altre deleghe, tra cui quella alla Promozione dell'immagine della Calabria, alla Programmazione nazionale e comunitaria e alla Zona economica speciale di Gioia Tauro.

La presidente della Regione, in questi giorni, è in prima linea per affrontare la crisi legata alla diffusione del Coronavirus. Il numero di contagiati cresce di giorno in giorno anche in Calabria, e in molti hanno rimproverato alla governatrice i ritardi nella formazione del nuovo esecutivo regionale, in un periodo di grande emergenza.

Proprio ieri Santelli era stata costretta a 'chiudere' due paesi in cui si sono registrati diversi casi di contagio, Montebello Jonico e San Lucido.