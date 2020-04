Le regioni strigliano il governo sulla certificazione di guanti e mascherine

Burocrazia. È questo uno dei mali maggiori del Belpaese e l'Italia e gli italiani ci devono lottare contro anche in queste settimane di emergenza sanitaria nazionale (ed economica) per colpa della pandemia di coronavirus. Il che è paradossale. Oltre all'isolamento forzato in casa e a tutte le misure di contenimento per arginare il Covid-19, gli strumenti necessari per difendersi e proteggersi sono i dispositivi sanitari, come guanti e mascherine, che devono avere una certificazione.

Ecco, è esattamente su questo fronte che si deve avere a che fare con l'ennesimo cortocircuito burocratico in salsa tricolore. Spieghiamo: nonostante molte regioni italiani abbiamo dovuto agire in (larga) parte per i fatti propri, svolgendo in alcuni casi anche un'azione suppletiva al lavoro e alle indicazioni del governo, queste si ritrovano incagliate contro alcune rigide regole del governo centrale, della burocrazia.

Per esempio, c'è un nodo da sciogliere quanto prima che interessa appunto le mascherine e i guanti prodotti nelle regioni: come per tutte le merci è necessaria la certificazione, cosa che spetta all'Istituto superiore di sanità.

Bene, a più riprese le regioni del Nord-Ovest, Piemonte in primis, hanno chiesto all'esecutivo di accreditare un organo decentrato per dare un'accelerata alla pratiche di certificazione, così da accrescere la produzione e la distribuzione dei dispositivi prioritari per garantire la salute dei cittadini. E il governo cosa ha risposto? Che non è un problema, che l'Iss può fare a meno di un supporto. E allora fa niente se i tempi si allungano...

Su questa assurda stortura è arrivato l'affondo del Piemonte, per bocca dell'assessore di regione Piemonte alla Ricerca e all'Innovazione Matteo Marnati, che ha attivato le università regionali - Politecnico, Università di Torino e del Piemonte Orientale - per la produzione di reagenti, per la certificazione di mascherine e dispositivi di protezione individuali, e ora chiede al governo di individuare un ente certificatore decentrato per snellire l'iter burocratico per arrivare più in fretta alla fase produttiva.