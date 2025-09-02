La strana "strage" dei candidati Afd

Un filo rosso tra i vari episodi non c'è o comunque non è chiaro, ma è certo una strana circostanza l'"epidemia" di morti di candidati del partito di estrema destra AfD (nella foto la leader Alice Weidel) alle elezioni in Renania Settentrionale Vestfalia che si terranno il prossimo 14 settembre.

Le vittime al momento sono quattro. L'ultimo caso è quello di Ralph Lange, candidato diretto della lista al consiglio comunale a Blomberg, nel circondario della Lippe per cause tuttora sconosciute. La morte improvvisa di Lange ha costretto l'AfD a nominare in tutta fretta un candidato alternativo e le schede elettorali emesse nella circoscrizione interessata, non più valide, sono state distrutte. Anche i documenti per il voto per corrispondenza già inviati non sono validi. La città ha ora tempi stretti: le schede elettorali devono essere ristampate. I nuovi documenti per il voto per corrispondenza verranno inviati automaticamente.

Una situazione simile si verifica a Bad Lippspringe: le schede elettorali per corrispondenza di 133 elettori non sono valide. Il motivo è la morte improvvisa del candidato dell'AfD al consiglio comunale, Stefan Berendes. La commissione elettorale deve ora nominare un successore del candidato deceduto poi verranno stampate nuove schede elettorali per corrispondenza e, in caso di dubbio, fino a 133 elettori dovranno riscrivere le proprie schede.

Gli altri due decessi sono avvenuti a Schwerte, nel distretto amministratiuvo di Arnsberg, dove è deceduto Wolfgang Klinger e a Rheinberg, nel distretto di Wesel, dove è scomparso improvvisamente Wolfgang Seitz.

Ad alimentare sospetti il fatto che per nessuno dei quattro casi è stata comunicata ufficialmente la causa della morte e AfD non ha al momento rilasciato dichiarazioni. Per Stefan Homburg, economista ed ex direttore dell'Istituto di Finanza pubblica dell'Università di Hannover, noto negazionista, si tratta di circostanze "statisticamente quasi impossibili".