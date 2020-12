Le strane mosse del Pd Come può colpire Conte

Che il rapporto tra Matteo Renzi e Giuseppe Conte stia da tempo scricchiolando è cosa oramai risaputa, e lo stesso ex sindaco di Firenze non perde mai occasione per ribadire anche dinanzi alle telecamere tutti i punti nei quali si trova in disaccordo con il premier e la strada intrapresa dall'esecutivo. Cosa però stia combinando il Partito democratico da spettatore in prima fila di questo duello mediatico ed a distanza tra i due resta ancora poco chiaro.

Non che tra l'attuale leader di Italia Viva ed il suo ex partito vi sia un idillio, ma, come confermato da Affari Italiani, pare proprio che ai Dem non siano dispiaciuti affatto gli ultimi affondi contro l'uomo dei Dpcm in seconda serata. Dopo l'ennesima sfuriata renziana di ieri, infatti, a differenza di quanto avvenuto in altre occasioni in cui Conte era divenuto bersaglio del "fuoco amico", nessun rappresentante del Partito democratico è intervenuto in difesa del sedicente avvocato del popolo, neppure per una semplice posizione di facciata.