"Lo ha bloccato su WhatsApp": lo smacco di Renzi a Casalino

La disfida politica di queste ore tra il governo e Italia Viva si combatte anche attraverso i social network. Se il momento attuale può avere qualche similitudine con alcune manovre tipiche della Prima Repubblica, così non è per i modi con i quali i suoi protagonisti si stanno affrontando. Mario Ajello su Il Messaggero di ieri ha raccontato un retroscena incredibile, che direbbe molto sui rapporti attuali tra esecutivo e Matteo Renzi ma, soprattutto, su come la politica abbia evoluto le sue armi. Pare, infatti, che Matteo Renzi abbia deciso di bloccare su Whatsapp Rocco Casalino, impedendogli di fatto di comunicare con lui.

Questo curioso fatto arriva dopo uno dei tanti retroscena trapelati nei giorni scorsi, che riferiva della volontà di "asfaltare" Matteo Renzi in Aula. " Se andiamo in Senato lo asfaltiamo, come successo con Salvini ", così avrebbe detto Rocco Casalino secondo quanto riportato da un articolo de La Repubblica. Poche ore dopo sono arrivate le smentite di rito da Palazzo Chigi. Ora i due sono protagonisti di un altro retroscena, figlio della nuova politica. Rocco Casalino negli ultimi anni si è affermato come scaltro comunicatore tra i corridoi governativi. È nota la sua passione nel far uscire le veline più disparate e in grandi quantità, che passano attraverso gli smartphone di deputati, senatori e giornalisti. Gli ultimi giorni sono stati particolarmente frenetici per il portavoce di Giuseppe Conte, che ha dovuto fare i conti con l'irrequietezza di Matteo Renzi e con la minaccia, poi concretizzata, della crisi.