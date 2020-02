Renzi mette alla prova il governo: "Cacciateci se volete"

" Forzare sulla prescrizione è oggettivamente assurdo in un momento nel quale abbiamo il Coronavirus, l’incidente del Frecciarossa, il Pil negativo ". Parole di Matteo Renzi, che però continua a intestardirsi sulla riforma in questione rivendicando la coerenza di Italia Viva: " Abbiamo solo chiesto di prenderci tempo con il lodo Annibali. Un anno per riflettere sulle soluzioni migliori e gli altri invece insistono sulla bandierina Bonafede ". Nel suo mirino non sono finiti tanto i grillini, ma soprattutto il Partito democratico: " Mi sfugge invece il motivo per cui il Pd debba ammainare la bandiera garantista dopo aver vinto in Emilia-Romagna grazie a un presidente riformista: ci saranno ragioni che io non conosco, ma è politicamente e logicamente inspiegabile ".

Nella giornata di ieri si è sparsa la voce che i ministri renziani si potrebbero dimettere e passare all'appoggio esterno, ma poi i dem hanno annunciato un cambio di posizione: " I nostri tre al governo (Teresa Bellanova, Elena Bonetti e Ivan Scalfarotto, ndr) fanno un grande lavoro. Per noi devono andare avanti. Se invece il Pd ha voglia di occupare anche questi altri tre scranni glieli lasciamo domattina. Per noi i principi valgono più delle poltrone ". L'ex presidente del Consiglio ha perciò rivolto un messaggio a Giuseppe Conte: " Decida lui: se vuole cacciarci, basta dirlo. Se vuole tenerci, lavoriamo. Nell’uno e nell’altro caso noi non votiamo il pasticcio prescrizione: le idee vengono prima delle poltrone ".

"Non votiamo..."

Proprio lo stesso premier ieri ha richiesto di non chiedergli se è giustizialista o garantista: " A me possono chiederlo. Perché essere giustizialista significa violare la carta costituzionale, è una patologia, una forma di populismo tra le più barbare ". All'avvocato ha dunque esplicitato l'invito ad occuparsi " di cantieri, di tasse, di immigrazione ".